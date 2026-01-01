Formbricks هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التجارب، مبنية كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Qualtrics و SurveyMonkey. تستخدمها فرق المنتجات والتسويق لإنشاء استبيانات تصل إلى المستخدمين أينما كانوا بالضبط — داخل تطبيقات الويب عبر JavaScript SDK، أو على صفحات روابط مستقلة، أو مدمجة في مواقع الويب، أو يتم تسليمها من خلال حملات البريد الإلكتروني. تتدفق جميع الردود إلى لوحة تحكم موحدة مع ميزات التجزئة والتصفية المدمجة.

تمنحك استضافة Formbricks ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لكل استجابة استبيان وشريحة جمهور دون مغادرة البيانات لبنيتك التحتية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل بعد النشر هو المسؤول، بدون بيانات اعتماد افتراضية للتوزيع. تم تكوين PostgreSQL و Valkey مسبقًا وجاهزان للعمل من أول تشغيل.