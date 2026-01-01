نشر Formbricks بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لبناء استبيانات مستهدفة عبر قنوات داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Formbricks؟
Formbricks هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التجارب، مبنية كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Qualtrics و SurveyMonkey. تستخدمها فرق المنتجات والتسويق لإنشاء استبيانات تصل إلى المستخدمين أينما كانوا بالضبط — داخل تطبيقات الويب عبر JavaScript SDK، أو على صفحات روابط مستقلة، أو مدمجة في مواقع الويب، أو يتم تسليمها من خلال حملات البريد الإلكتروني. تتدفق جميع الردود إلى لوحة تحكم موحدة مع ميزات التجزئة والتصفية المدمجة.
تمنحك استضافة Formbricks ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لكل استجابة استبيان وشريحة جمهور دون مغادرة البيانات لبنيتك التحتية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل بعد النشر هو المسؤول، بدون بيانات اعتماد افتراضية للتوزيع. تم تكوين PostgreSQL و Valkey مسبقًا وجاهزان للعمل من أول تشغيل.
الميزات الأساسية في Formbricks
توزيع متعدد القنوات
الوصول إلى المستجيبين داخل التطبيق عبر حزمة تطوير برامج JavaScript (SDK)، أو على صفحات الروابط القابلة للمشاركة، أو المضمنة في مواقع الويب، أو عبر البريد الإلكتروني — وكل ذلك يُدار من لوحة تحكم واحدة.
استهداف الجمهور في SDK
عرض الاستبيانات لشرائح مستخدمين محددة بناءً على السمات، الأحداث المخصصة، أو الإجراءات السابقة التي يتم تتبعها عبر Formbricks SDK.
محرر المنطق المتشعب
أنشئ استبيانات متعددة الخطوات بمنطق شرطي، وقواعد تخطي، وأنواع إدخال متنوعة من خلال محرر مرئي بدون تعليمات برمجية.
توجيه الاستجابة الآلي
أرسل الردود تلقائيًا إلى Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier, أو n8n فور وصول الإرسالات.
تحليلات التقديم
عرض معدلات الإكمال، وملخصات الاستجابات، والإرسالات الفردية مباشرة في لوحة التحكم دون تصدير البيانات.
استبيانات متعددة اللغات
انشر الاستبيانات بلغات متعددة في وقت واحد من إعداد استبيان واحد للوصول إلى جماهير عالمية.
لماذا تشغّل Formbricks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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