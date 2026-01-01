يزيل SpacetimeDB مكدس الواجهة الخلفية التقليدي من خلال دمج قاعدة بيانات علائقية وخادم تطبيق في عملية نشر واحدة. بدلاً من الحفاظ على طبقة API منفصلة بين عملائك وبياناتك، يتصل العملاء مباشرة بـ SpacetimeDB وينفذون منطقًا من جانب الخادم — يسمى الوحدات النمطية — داخل قاعدة البيانات نفسها. تم بناؤه بلغة Rust مع حالة في الذاكرة ومثابرة سجل الكتابة المسبقة، ويوفر أوقات استجابة متسقة بأقل من مللي ثانية دون خدمات مساعدة.

تمنحك استضافة SpacetimeDB ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) وحدة معالجة مركزية وذاكرة وصول عشوائي مخصصتين — وهما رافعتا الأداء الأساسيتان لبنيته القائمة على الذاكرة — مع الحفاظ على جميع بيانات التطبيق ورمز الوحدة النمطية تحت سيطرتك الكاملة دون قيود المورد.