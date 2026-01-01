نشر SpacetimeDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات علائقية وخادم تطبيقات مدمجان في نظام واحد — يتصل العملاء مباشرة ويقومون بتشغيل المنطق داخل قاعدة البيانات بزمن استجابة لا يتجاوز أجزاء من الألف من الثانية.
اختر خطة VPS لـ SpacetimeDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SpacetimeDB؟
يزيل SpacetimeDB مكدس الواجهة الخلفية التقليدي من خلال دمج قاعدة بيانات علائقية وخادم تطبيق في عملية نشر واحدة. بدلاً من الحفاظ على طبقة API منفصلة بين عملائك وبياناتك، يتصل العملاء مباشرة بـ SpacetimeDB وينفذون منطقًا من جانب الخادم — يسمى الوحدات النمطية — داخل قاعدة البيانات نفسها. تم بناؤه بلغة Rust مع حالة في الذاكرة ومثابرة سجل الكتابة المسبقة، ويوفر أوقات استجابة متسقة بأقل من مللي ثانية دون خدمات مساعدة.
تمنحك استضافة SpacetimeDB ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) وحدة معالجة مركزية وذاكرة وصول عشوائي مخصصتين — وهما رافعتا الأداء الأساسيتان لبنيته القائمة على الذاكرة — مع الحفاظ على جميع بيانات التطبيق ورمز الوحدة النمطية تحت سيطرتك الكاملة دون قيود المورد.
الميزات الأساسية في SpacetimeDB
لا توجد طبقة API منفصلة
يتصل العملاء مباشرة بقاعدة البيانات وينفذون الوحدات النمطية بداخلها، ليحلوا محل طبقة كاملة من خوادم الويب وقوائم انتظار الرسائل وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بعملية واحدة.
اشتراكات في الوقت الفعلي
يشترك العملاء في تغييرات الجدول ويتلقون مزامنة دلتا تلقائية فورًا — لا حاجة للاستقصاء، ولا يلزم خادم WebSocket منفصل.
منطق قائم على الوحدات
اكتب منطق تطبيق الواجهة الخلفية بلغة Rust أو C# وانشره كوحدة مجمعة مباشرة في قاعدة البيانات لتحقيق أداء عالٍ وأمان محكم.
في الذاكرة مع استمرارية
يتم الاحتفاظ بجميع حالات التطبيق في الذاكرة لقراءات سريعة، بينما يضمن سجل الكتابة المسبقة بقاء البيانات بعد عمليات إعادة التشغيل والأعطال دون الحاجة إلى إعدادات نسخ احتياطي معقدة.
مثبت في الإنتاج
يشغل الواجهة الخلفية الكاملة للعبة BitCraft Online، وهي لعبة متعددة اللاعبين على نطاق واسع حيث تتم إدارة جميع الحالات في الوقت الفعلي بواسطة مثيل واحد من SpacetimeDB.
لماذا تشغّل SpacetimeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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