نشر pretix بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لبيع التذاكر للمؤتمرات والمهرجانات وورش العمل وأي حدث بتذكرة مادية أو رقمية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام pretix؟
pretix هي منصة تذاكر مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، مصممة خصيصًا لمنظمي الفعاليات الذين يرغبون في بيع التذاكر دون دفع رسوم لكل تذكرة لخدمات تجارية مثل Eventbrite أو Ticketmaster. تم بناؤها وصيانتها بواسطة pretix GmbH في ألمانيا، وهي تدعم آلاف الفعاليات حول العالم — من ورش العمل الصغيرة إلى المؤتمرات والمهرجانات الكبرى — ومصممة للتعامل مع لحظات البيع ذات الازدحام الشديد دون الانهيار.
استضافة pretix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات الحضور، وتكوين الدفع، والإيرادات تحت سيطرتك الكاملة. بدلاً من التنازل عن نسبة مئوية من كل تذكرة لبوابة دفع خارجية، تدفع رسوم استضافة ثابتة — وتبقى متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عن طريق الاحتفاظ بالبيانات الشخصية داخل البنية التحتية التي تديرها.
الميزات الأساسية في pretix
مبيعات تذاكر مرنة
بيع تذاكر مدفوعة ومجانية وقائمة على التبرعات مع حصص وقسائم واختيار المقاعد وتوفر يعتمد على الوقت عبر فعاليات متعددة من متجر واحد.
مدفوعات مدمجة
تكاملات أصلية مع Stripe و PayPal و SEPA والتحويل المصرفي والعديد من البوابات الأخرى — لا يتطلب سوق مكونات إضافية لجهات خارجية.
خطط الجلوس
اختيار المقاعد التفاعلي البصري مع فئات، وتمايز الأسعار، ومقاعد سهلة الوصول للمسارح والقاعات والملاعب.
تسجيل الوصول بالموقع
تتحقق تطبيقات المسح الضوئي المصاحبة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من صحة التذاكر المشفرة برموز QR عند الباب، بما في ذلك وضع عدم الاتصال بالإنترنت للأماكن ذات الاتصال الضعيف.
متاجر متعددة اللغات
أطلق متاجر تذاكر مترجمة محليًا بأكثر من 30 لغة، مع رسائل بريد إلكتروني مترجمة، وتصاميم تذاكر، وتدفقات دفع جاهزة للاستخدام.
REST API و Webhooks
ادمج pretix مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)، وأنظمة المحاسبة، وطباعة الشارات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة وخطافات الويب (webhooks) القائمة على الأحداث.
لماذا تشغّل pretix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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