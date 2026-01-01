نشر TubeArchivist بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة أرشفة يوتيوب ذاتية الاستضافة تقوم بتنزيل وفهرسة وبث مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك من الخادم الخاص بك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TubeArchivist؟
TubeArchivist هو نظام أساسي لأرشفة YouTube مستضاف ذاتيًا يضع مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك تحت سيطرتك الخاصة. يشترك في القنوات، ويقوم بتنزيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر yt-dlp، ويفهرس كل شيء باستخدام Elasticsearch حتى تتمكن من البحث عبر العناوين والأوصاف والترجمات والتعليقات. يتم عرض مقاطع الفيديو من خلال مشغل ويب مدمج مع سجل المشاهدة وتتبع التقدم — لا يلزم وجود حساب YouTube أو اتصال بالإنترنت بعد التنزيل.
على عكس أدوات التنزيل لمرة واحدة، يعمل TubeArchivist باستمرار في الخلفية. يحافظ على البيانات الوصفية والصور المصغرة والترجمات والتعليقات جنبًا إلى جنب مع كل ملف فيديو، ويتكامل مع Jellyfin و Plex لمستخدمي خادم الوسائط الذين يرغبون في أرشفتهم جنبًا إلى جنب مع المحتوى الآخر.
الميزات الأساسية في TubeArchivist
اشتراكات القنوات
اشترك في قنوات يوتيوب وقم بتنزيل التحميلات الجديدة تلقائيًا حسب جدول زمني، مما يبقي أرشيفك محدثًا دون تدخل يدوي.
البحث في النص الكامل
يقوم Elasticsearch بفهرسة عناوين الفيديو والأوصاف والترجمات والتعليقات بحيث يمكنك العثور فورًا على أي فيديو في مكتبتك بأكملها باستخدام الكلمات المفتاحية.
تكامل SponsorBlock
يتخطى تلقائيًا المقاطع الدعائية والمقدمات والخواتيم والحشو أثناء التشغيل باستخدام بيانات SponsorBlock المستمدة من المجتمع.
تصدير Jellyfin و Plex
تتيح لك المكونات الإضافية المصاحبة لـ Jellyfin و Plex تصفح مكتبة TubeArchivist الخاصة بك مباشرة داخل خادم الوسائط الموجود لديك.
أرشفة العناوين الفرعية
يقوم بتنزيل وفهرسة الترجمات لكل فيديو مؤرشف، مما يتيح البحث بالكلمات المفتاحية ضمن المحتوى المنطوق عبر مجموعتك بالكامل.
أرشفة التعليقات
يقوم بأرشفة سلسلة التعليقات الكاملة لكل فيديو بشكل اختياري بجانب ملف الوسائط، مما يحافظ على سياق المجتمع الذي قد تزيله يوتيوب.
لماذا تشغّل TubeArchivist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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