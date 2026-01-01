TubeArchivist هو نظام أساسي لأرشفة YouTube مستضاف ذاتيًا يضع مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بك تحت سيطرتك الخاصة. يشترك في القنوات، ويقوم بتنزيل مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر yt-dlp، ويفهرس كل شيء باستخدام Elasticsearch حتى تتمكن من البحث عبر العناوين والأوصاف والترجمات والتعليقات. يتم عرض مقاطع الفيديو من خلال مشغل ويب مدمج مع سجل المشاهدة وتتبع التقدم — لا يلزم وجود حساب YouTube أو اتصال بالإنترنت بعد التنزيل.

على عكس أدوات التنزيل لمرة واحدة، يعمل TubeArchivist باستمرار في الخلفية. يحافظ على البيانات الوصفية والصور المصغرة والترجمات والتعليقات جنبًا إلى جنب مع كل ملف فيديو، ويتكامل مع Jellyfin و Plex لمستخدمي خادم الوسائط الذين يرغبون في أرشفتهم جنبًا إلى جنب مع المحتوى الآخر.