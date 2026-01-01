نشر CitrineOS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر OCPP 2.0.1 لمشغلي شبكات المركبات الكهربائية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CitrineOS؟
CitrineOS هو نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر (CSMS) من LF Energy، مبني حول بروتوكول OCPP 2.0.1، مع دعم رجعي لـ OCPP 1.6. يقوم الخادم بتوجيه رسائل WebSocket من شواحن المركبات الكهربائية (EV)، ويحتفظ بالمعاملات والتكوين في PostgreSQL مع PostGIS، ويكشف واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL عبر طبقة Hasura لتكاملات المشغلين.
تتيح لك استضافة CitrineOS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقياسات المحطة، وتصاريح السائقين، وسجل المعاملات تحت سيطرتك الخاصة بدلاً من سحابة مورد. تتيح لك وحدة تحكم Hasura GraphQL الاستعلام عن بيانات محطة الشحن وإدارتها مباشرة في المتصفح، بينما تظل منافذ OCPP WebSocket مفتوحة لتوصيل الشواحن.
الميزات الأساسية في CitrineOS
OCPP 2.0.1 أصلي
يطبق أحدث بروتوكول نقطة شحن مفتوح مع ملفات تعريف أمان أساسية ومتقدمة معتمدة، بالإضافة إلى التوافق مع الإصدارات السابقة لمحطات OCPP 1.6.
وحدة تحكم بيانات GraphQL
تُنشئ Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مكتملة الأنواع وواجهة تحكم فوق مخطط CitrineOS، مما يتيح الاستعلامات في الوقت الفعلي حول الجلسات وقيم العدادات وحالة المحطة.
موجه رسائل معياري
نظام الوحدات المعتمد على المزين يوجه رسائل OCPP عبر RabbitMQ، مما يسمح لوحدات التفويض والمعاملات وإعداد التقارير بالتوسع بشكل مستقل عن طبقة WebSocket.
الوصول إلى بيانات GraphQL
يولد Hasura تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL ذات أنواع عبر مخطط CitrineOS PostgreSQL، مما يكشف عن اشتراكات في الوقت الفعلي للجلسات وقيم العداد وحالة المحطة.
تخزين متوافق مع S3
مثيل MinIO المدمج يخزن صور البرامج الثابتة وسجلات المحطات وحزم الشهادات عبر واجهة برمجة تطبيقات S3 القياسية، جاهز للاستبدال بـ AWS S3 أو GCS لاحقًا.
لماذا تشغّل CitrineOS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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