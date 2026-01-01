CitrineOS هو نظام إدارة محطات الشحن مفتوح المصدر (CSMS) من LF Energy، مبني حول بروتوكول OCPP 2.0.1، مع دعم رجعي لـ OCPP 1.6. يقوم الخادم بتوجيه رسائل WebSocket من شواحن المركبات الكهربائية (EV)، ويحتفظ بالمعاملات والتكوين في PostgreSQL مع PostGIS، ويكشف واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL عبر طبقة Hasura لتكاملات المشغلين.

تتيح لك استضافة CitrineOS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقياسات المحطة، وتصاريح السائقين، وسجل المعاملات تحت سيطرتك الخاصة بدلاً من سحابة مورد. تتيح لك وحدة تحكم Hasura GraphQL الاستعلام عن بيانات محطة الشحن وإدارتها مباشرة في المتصفح، بينما تظل منافذ OCPP WebSocket مفتوحة لتوصيل الشواحن.