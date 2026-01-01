نشر FlareSolverr بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وكيل يتجاوز تلقائيًا حماية Cloudflare وDDoS-GUARD لأدوات استخراج البيانات من الويب وأتمتة الوسائط.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FlareSolverr؟
FlareSolverr هو خادم وكيل متخصص يستخدم Chromium بدون واجهة رسومية لحل تحديات JavaScript و CAPTCHAs وآليات الحماية الأخرى المضادة للروبوتات تلقائيًا التي تفرضها Cloudflare و DDoS-GUARD. إنه يوفر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة تستدعيها أدوات مثل Jackett و Prowlarr للوصول إلى المواقع المحمية دون تدخل يدوي.
تضمن استضافة FlareSolverr ذاتيًا على VPS الخاص بك موارد مخصصة لعمليات المتصفح بدون واجهة رسومية، وتوفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمكدس أتمتة الوسائط الخاص بك، ومعدلات نجاح أفضل لتحديات Cloudflare مقارنةً بعناوين IP السكنية التي من المرجح أن يتم وضع علامة عليها أو تقييدها.
الميزات الأساسية في FlareSolverr
تجاوز Cloudflare
يحل تلقائيًا تحديات Cloudflare JS وفحوصات سلامة المتصفح بحيث يمكن للأدوات اللاحقة الوصول إلى المواقع المحمية دون معالجة يدوية.
HTTP API بسيط
يوفر نقطة نهاية REST مباشرة يمكن لأي تطبيق استدعاؤها لتوجيه الطلبات عبر الوكيل الذي يحل التحديات بأقل جهد تكاملي.
إدارة الجلسة
يحافظ على جلسات المتصفح المستمرة مع تخزين ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) بحيث تتجنب الطلبات المتكررة لنفس الموقع إعادة حل التحديات دون داعٍ.
كروميوم بلا رأس
يستخدم محرك متصفح حقيقي لحل التحديات التي تمنع عملاء HTTP الأساسيين، مما يحقق معدلات نجاح أعلى ضد أنظمة الكشف عن الروبوتات الحديثة.
arr متوافق مع المكدس
مدعوم أصلاً بواسطة Jackett و Prowlarr وأدوات أتمتة الوسائط الأخرى كخيار وكيل من الدرجة الأولى للمفهرسات المحمية بواسطة Cloudflare.
لماذا تشغّل FlareSolverr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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