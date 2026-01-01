FlareSolverr هو خادم وكيل متخصص يستخدم Chromium بدون واجهة رسومية لحل تحديات JavaScript و CAPTCHAs وآليات الحماية الأخرى المضادة للروبوتات تلقائيًا التي تفرضها Cloudflare و DDoS-GUARD. إنه يوفر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة تستدعيها أدوات مثل Jackett و Prowlarr للوصول إلى المواقع المحمية دون تدخل يدوي.

تضمن استضافة FlareSolverr ذاتيًا على VPS الخاص بك موارد مخصصة لعمليات المتصفح بدون واجهة رسومية، وتوفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمكدس أتمتة الوسائط الخاص بك، ومعدلات نجاح أفضل لتحديات Cloudflare مقارنةً بعناوين IP السكنية التي من المرجح أن يتم وضع علامة عليها أو تقييدها.