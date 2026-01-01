نشر WriteFreely بنقرة واحدة.
منصة تدوين بسيطة ومفتوحة المصدر، ترتكز على Markdown، والكتابة الخالية من المشتتات، واتحاد ActivityPub.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WriteFreely؟
WriteFreely هي منصة نشر نظيفة وبسيطة مصممة خصيصًا لعملية الكتابة. يتم إنشاء المنشورات باستخدام Markdown عادي، ويظل المحرر بعيدًا عن طريقك، وتجربة القراءة العامة تتخلص من التعليقات والإعلانات وأدوات التتبع — تاركةً الكلمات فقط. يتيح دعم ActivityPub المدمج للمتابعين في Fediverse الاشتراك في مدونتك مباشرةً من Mastodon والخدمات الموحدة الأخرى.
استضافة WriteFreely ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كتاباتك تحت نطاقك الخاص، بعيدًا عن الخوارزميات وإغلاق المنصات. يستخدم ملف Go الثنائي خفيف الوزن موارد قليلة جدًا، ويحفظ كل شيء في قاعدة بيانات SQLite واحدة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات التصدير والمظهر والاتحاد.
الميزات الأساسية في WriteFreely
محرر ماركداون أولاً
اكتب بـ Markdown عادي في محرر خالٍ من المشتتات يحفظ المسودات تلقائيًا ولا يعيقك بينما تركز على الكلمات.
اتحاد ActivityPub
يمكن للمتابعين على Mastodon وخدمات Fediverse الأخرى الاشتراك في مدونتك مباشرةً، للوصول إلى القراء دون عوائق الخلاصات الخوارزمية.
تجربة قراءة نظيفة
تظهر المنشورات العامة بتصميم طباعي خالٍ من الإعلانات والتتبع — يرى القراء كتاباتك بالطريقة التي كتبتها بها.
سمات مخصصة و CSS
اختر من السمات المضمنة أو أضف CSS مخصصًا لإضفاء طابع خاص على مدونتك دون الحاجة إلى تعديل القوالب أو إعادة بناء الملف الثنائي.
المسودات والجدولة
احفظ المسودات الخاصة إلى أجل غير مسمى، ثم قم بجدولة أو نشر المشاركات عندما تكون جاهزًا — لا توجد مكونات إضافية لنظام إدارة المحتوى (CMS) تابعة لجهات خارجية مطلوبة.
خفيف الوزن ومحمول
يعني وجود ملف ثنائي واحد مدعوم من SQLite أن مدونتك بالكامل تناسب في حجم صغير وتنتقل بين المضيفين بنسخة واحدة من الملف.
لماذا تشغّل WriteFreely على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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