WriteFreely هي منصة نشر نظيفة وبسيطة مصممة خصيصًا لعملية الكتابة. يتم إنشاء المنشورات باستخدام Markdown عادي، ويظل المحرر بعيدًا عن طريقك، وتجربة القراءة العامة تتخلص من التعليقات والإعلانات وأدوات التتبع — تاركةً الكلمات فقط. يتيح دعم ActivityPub المدمج للمتابعين في Fediverse الاشتراك في مدونتك مباشرةً من Mastodon والخدمات الموحدة الأخرى.

استضافة WriteFreely ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كتاباتك تحت نطاقك الخاص، بعيدًا عن الخوارزميات وإغلاق المنصات. يستخدم ملف Go الثنائي خفيف الوزن موارد قليلة جدًا، ويحفظ كل شيء في قاعدة بيانات SQLite واحدة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في إعدادات التصدير والمظهر والاتحاد.