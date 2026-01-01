نشر GPT-Researcher بنقرة واحدة.
وكيل بحث بالذكاء الاصطناعي مستقل يجري أبحاثًا معمقة على الويب ويُنشئ تقارير مفصلة وموثقة في دقائق.
اختر خطة VPS لـ GPT-Researcher
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GPT-Researcher؟
GPT-Researcher هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر مصمم لإجراء بحث شامل عبر الإنترنت حول أي موضوع. يستخدم نهجًا متعدد الوكلاء — يقوم وكيل التخطيط بتقسيم السؤال إلى استعلامات فرعية، ويجمع وكلاء البحث المعلومات من عشرات المصادر في وقت واحد، ويقوم وكيل الكاتب بتجميع النتائج في تقرير منظم وموثق. يقلل هذا النهج المتوازي بشكل كبير من الوقت اللازم لإنتاج محتوى بجودة بحثية مقارنة بالتصفح اليدوي أو مطالبات نماذج اللغة الكبيرة ذات الاستعلام الواحد.
تمنحك استضافة GPT-Researcher ذاتيًا تحكمًا كاملاً في موفري نماذج اللغة الكبيرة وواجهات برمجة تطبيقات البحث التي تتصل بها، والبيانات التي تتم معالجتها، وكيفية تخزين التقارير. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن مواضيع البحث الحساسة تبقى على بنيتك التحتية، بدون قيود على الاستخدام من الخدمات المستضافة من جهات خارجية.
الميزات الأساسية في GPT-Researcher
أبحاث متعددة الوكلاء
يجمع وكلاء الاستعلام الفرعي المتوازي البيانات من عشرات المصادر في وقت واحد، مما ينتج تقارير شاملة أسرع من أي تدفق بحث أحادي الخيط.
التقارير المستشهد بها
يتضمن كل تقرير يتم إنشاؤه استشهادات مرجعية مضمنة وقائمة مراجع، مما يجعل النتائج قابلة للتحقق ومناسبة للاستخدام المهني.
أنواع تقارير متعددة
أنشئ تقارير بحثية، أو قوائم موارد، أو مخططات تفصيلية، أو مخرجات مخصصة التنسيق لتتناسب مع المخرجات الدقيقة التي يتطلبها سير عملك.
دعم LLM مرن
قم بتوصيل OpenAI، أو Anthropic، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI حتى تتمكن من الموازنة بين التكلفة والسرعة وقدرة النموذج لكل مهمة بحثية.
دمج البحث عبر الويب
يتصل بـ Tavily و Google و Bing ومقدمي البحث الآخرين لاسترداد معلومات حية ومحدثة بدلاً من الاعتماد على بيانات التدريب الثابتة.
لماذا تشغّل GPT-Researcher على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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