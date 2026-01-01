GPT-Researcher هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر مصمم لإجراء بحث شامل عبر الإنترنت حول أي موضوع. يستخدم نهجًا متعدد الوكلاء — يقوم وكيل التخطيط بتقسيم السؤال إلى استعلامات فرعية، ويجمع وكلاء البحث المعلومات من عشرات المصادر في وقت واحد، ويقوم وكيل الكاتب بتجميع النتائج في تقرير منظم وموثق. يقلل هذا النهج المتوازي بشكل كبير من الوقت اللازم لإنتاج محتوى بجودة بحثية مقارنة بالتصفح اليدوي أو مطالبات نماذج اللغة الكبيرة ذات الاستعلام الواحد.

تمنحك استضافة GPT-Researcher ذاتيًا تحكمًا كاملاً في موفري نماذج اللغة الكبيرة وواجهات برمجة تطبيقات البحث التي تتصل بها، والبيانات التي تتم معالجتها، وكيفية تخزين التقارير. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن مواضيع البحث الحساسة تبقى على بنيتك التحتية، بدون قيود على الاستخدام من الخدمات المستضافة من جهات خارجية.