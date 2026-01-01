نشر Kong بنقرة واحدة.
بوابة API مفتوحة المصدر وعالية الأداء لإدارة وتأمين وتوسيع نطاق الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kong؟
كونغ هو بوابة API مفتوحة المصدر الأكثر انتشارًا في العالم، مبنية على OpenResty (Nginx + LuaJIT) لتحقيق زمن استجابة أقل من جزء من الثانية على نطاق واسع. تقع أمام خدماتك للتعامل مع المصادقة، وتحديد المعدل، وتوجيه حركة المرور، وإمكانية المراقبة من خلال نظام بيئي غني يضم أكثر من 50 مكونًا إضافيًا — دون الحاجة لتغيير رمز تطبيقك.
تشغيل كونغ على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في حركة مرور API، وتكوين المكونات الإضافية، وبيانات الاعتماد الحساسة دون تكاليف التسعير القائم على الاستخدام لخدمات بوابة API المدارة. يتضمن هذا النشر PostgreSQL للاحتفاظ بتكوين كونغ وهو جاهز لإدارة API في بيئة الإنتاج من لحظة تشغيله.
الميزات الأساسية في Kong
المصادقة المركزية
تطبيق مصادقة OAuth 2.0 وJWT ومفاتيح API وHMAC عبر جميع الخدمات من نقطة تحكم واحدة.
تحديد المعدل
احمِ الخدمات الأولية من ارتفاعات حركة المرور المفاجئة عن طريق تعيين حدود لمعدل الطلبات لكل مستهلك أو على مستوى عالمي دون الحاجة إلى تغييرات في الكود.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Kong باستخدام أكثر من 50 مكونًا إضافيًا رسميًا لتسجيل الدخول، والتخزين المؤقت، والتحويلات، وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية.
واجهة المسؤول الرسومية
إدارة المسارات والخدمات والمستهلكين والمكونات الإضافية من خلال واجهة ويب Kong Manager المدمجة على المنفذ 8002.
دعم متعدد البروتوكولات
وجّه حركة مرور HTTP وHTTPS وgRPC وWebSocket وTCP عبر بوابة واحدة مع موازنة التحميل المدركة للبروتوكول.
لماذا تشغّل Kong على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.