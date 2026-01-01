كونغ هو بوابة API مفتوحة المصدر الأكثر انتشارًا في العالم، مبنية على OpenResty (Nginx + LuaJIT) لتحقيق زمن استجابة أقل من جزء من الثانية على نطاق واسع. تقع أمام خدماتك للتعامل مع المصادقة، وتحديد المعدل، وتوجيه حركة المرور، وإمكانية المراقبة من خلال نظام بيئي غني يضم أكثر من 50 مكونًا إضافيًا — دون الحاجة لتغيير رمز تطبيقك.

تشغيل كونغ على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في حركة مرور API، وتكوين المكونات الإضافية، وبيانات الاعتماد الحساسة دون تكاليف التسعير القائم على الاستخدام لخدمات بوابة API المدارة. يتضمن هذا النشر PostgreSQL للاحتفاظ بتكوين كونغ وهو جاهز لإدارة API في بيئة الإنتاج من لحظة تشغيله.