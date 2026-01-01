نشر Databasus بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير النسخ الاحتياطي لقواعد البيانات المستضاف ذاتيًا لأتمتة ومراقبة النسخ الاحتياطية لـ PostgreSQL وMySQL وMongoDB.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Databasus؟
Databasus هي أداة لإدارة النسخ الاحتياطية لقواعد البيانات مستضافة ذاتيًا، تقوم بمركزة النسخ الاحتياطية التلقائية لقواعد بيانات PostgreSQL و MySQL و MongoDB تحت واجهة ويب واحدة. تتولى دورة حياة النسخ الاحتياطية الكاملة — الجدولة والتنفيذ والضغط وتدوير الاستبقاء ومراقبة الصحة — دون الحاجة إلى نصوص برمجية منفصلة لكل نوع قاعدة بيانات.
استضافة Databasus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تخزن النسخ الاحتياطية مباشرة على البنية التحتية الخاصة بك، مما يلغي رسوم التخزين السحابي لكل جيجابايت ويحافظ على البيانات الحساسة تحت سيطرتك. توفر لوحة معلومات الويب رؤية واضحة لمعدلات نجاح النسخ الاحتياطية واستخدام التخزين وسجل المهام، بينما تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة تشغيل مهام النسخ الاحتياطي دون التأثير على أداء قاعدة بيانات الإنتاج.
الميزات الأساسية في Databasus
دعم متعدد قواعد البيانات
يقوم بعمل نسخة احتياطية من PostgreSQL و MySQL و MongoDB من واجهة موحدة، مما يلغي الحاجة إلى إدارة نصوص برمجية منفصلة للنسخ الاحتياطي لكل محرك قاعدة بيانات.
الجدولة التلقائية
قم بتكوين فترات النسخ الاحتياطي وسياسات الاستبقاء بحيث يتم تدوير النسخ الاحتياطية اليومية والأسبوعية والشهرية تلقائيًا دون تدخل يدوي.
لوحة تحكم عبر الويب
راقب صحة النسخ الاحتياطي، واستخدام التخزين، وسجل المهام من واجهة مركزية مع تنبيهات للأعطال التي تتطلب اهتمامًا.
التحقق من النسخ الاحتياطي
يجري فحوصات سلامة بعد كل نسخة احتياطية للتأكد من أن النسخة الاحتياطية صالحة وقابلة للاستخدام قبل أن تُحتسب ضمن سياسة الاستبقاء الخاصة بك.
استعادة نقطة زمنية
استعادة قواعد البيانات إلى لقطة احتياطية محددة، مما يتيح استعادة البيانات بعد الكوارث والاختبار الآمن لبيانات الإنتاج في بيئات الاختبار.
لماذا تشغّل Databasus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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