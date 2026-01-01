Rackula هو مصمم رفوف مرئي مفتوح المصدر يساعد مديري الأنظمة، وهواة المختبرات المنزلية، وفنيي الصوت والفيديو على تخطيط تخطيطات رفوف الخوادم من خلال واجهة سحب وإفلات. يدعم أحجام الرفوف القياسية من 1U إلى 48U، ويأتي مع مكتبة من صور الأجهزة الحقيقية المتزامنة من NetBox، ويتيح لك تصدير المخططات النهائية بصيغ PNG أو PDF أو SVG للتوثيق.

تُبقي استضافة Rackula ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) كل مخطط رف، وجهاز مخصص، وتخطيط فريق تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS لمورد. يشارك النشر المستمر التخطيطات عبر المتصفحات والأجهزة من خلال واجهة برمجة تطبيقات خلفية (backend API)، ويدعم مشاركة الروابط (URL) ورموز الاستجابة السريعة (QR-code) لتسليم سريع للفنيين عن بعد، ويحمي العمليات المتغيرة خلف مصادقة مدمجة.