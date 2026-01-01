نشر Rackula بنقرة واحدة.
مصمم تخطيط رفوف الخوادم بالسحب والإفلات لتخطيط مركز البيانات والمختبر المنزلي وتركيبات معدات الصوت والصورة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Rackula؟
Rackula هو مصمم رفوف مرئي مفتوح المصدر يساعد مديري الأنظمة، وهواة المختبرات المنزلية، وفنيي الصوت والفيديو على تخطيط تخطيطات رفوف الخوادم من خلال واجهة سحب وإفلات. يدعم أحجام الرفوف القياسية من 1U إلى 48U، ويأتي مع مكتبة من صور الأجهزة الحقيقية المتزامنة من NetBox، ويتيح لك تصدير المخططات النهائية بصيغ PNG أو PDF أو SVG للتوثيق.
تُبقي استضافة Rackula ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) كل مخطط رف، وجهاز مخصص، وتخطيط فريق تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون داخل خدمة SaaS لمورد. يشارك النشر المستمر التخطيطات عبر المتصفحات والأجهزة من خلال واجهة برمجة تطبيقات خلفية (backend API)، ويدعم مشاركة الروابط (URL) ورموز الاستجابة السريعة (QR-code) لتسليم سريع للفنيين عن بعد، ويحمي العمليات المتغيرة خلف مصادقة مدمجة.
الميزات الأساسية في Rackula
مصمم السحب والإفلات
خطط لتخطيطات الرفوف بصريًا عن طريق سحب الأجهزة إلى فتحات 1U–48U دون كتابة رسوم بيانية في جداول البيانات أو أدوات الرسم العامة.
صور الجهاز الحقيقية
أنشئ رسومًا بيانية باستخدام صور أمامية وخلفية دقيقة للأجهزة الحقيقية المستقاة من مكتبة أنواع الأجهزة في NetBox.
تصدير متعدد التنسيقات
تصدير الرفوف المكتملة كملفات PNG أو PDF أو SVG لتذاكر إدارة التغيير وكتيبات التشغيل والوثائق الموجهة للعملاء.
مشاركة URL و QR
شارك تخطيط الرف مع الفنيين في الموقع عبر رابط واحد أو رمز QR قابل للمسح بدلاً من إرسال لقطات الشاشة عبر البريد الإلكتروني.
الواجهة الخلفية الدائمة
مزامنة التخطيطات عبر المتصفحات والأجهزة من خلال واجهة برمجة تطبيقات خلفية مع تخزين على القرص يستمر بعد إعادة تشغيل الحاويات.
المصادقة المدمجة
حماية الوصول للقراءة والكتابة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول، بالإضافة إلى رمز API للكتابة الذي يحمي المسارات المتغيرة.
لماذا تشغّل Rackula على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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