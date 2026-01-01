نشر Zabbix بنقرة واحدة.
مراقبة مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات للشبكات والخوادم والتطبيقات والخدمات السحابية في منصة موحدة واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zabbix؟
Zabbix هو حل مراقبة مفتوح المصدر من فئة المؤسسات موثوق به من قبل وكالة ناسا وسيلزفورس وعشرات الآلاف من المؤسسات لتتبع حالة الشبكات والخوادم والأجهزة الافتراضية والحاويات والخدمات السحابية. يمكن لنسخة واحدة من Zabbix جمع عشرات الآلاف من المقاييس في الثانية عبر الوكلاء و SNMP و IPMI و JMX وفحوصات HTTP والبرامج النصية المخصصة، ثم تظهر الحالات الشاذة من خلال المشغلات المعتمدة على القوالب وقواعد التصعيد ولوحات المعلومات الغنية.
تُبقي استضافة Zabbix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل مقياس وحدث وبيانات اعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل مضيف أو رسوم خروج البيانات. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة ووكيل Zabbix حزمة مراقبة كاملة جاهزة لإضافة المضيفين بمجرد انتهاء النشر.
الميزات الأساسية في Zabbix
بالوكيل وبدون وكيل
جمع المقاييس عبر وكلاء Zabbix الأصليين، وفحوصات SNMP، وIPMI، وJMX، وSSH، وTelnet، وHTTP دون تثبيت برامج على كل جهاز مراقب.
الاكتشاف التلقائي
اكتشف المضيفين وواجهات الشبكة والخدمات والأجهزة الافتراضية تلقائيًا وطبّق قوالب المراقبة بدون تهيئة يدوية.
تنبيهات مرنة
تحديد قواعد التصعيد وإرسال إشعارات إلى Slack، وMicrosoft Teams، وPagerDuty، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وwebhooks بناءً على الخطورة والمستلم.
المراقبة باستخدام القوالب
مئات القوالب الجاهزة تغطي قواعد البيانات، وخوادم الويب، وKubernetes، وAWS، وVMware، ومعدات الشبكة، مما يجعل إضافة مضيفين جدد تستغرق دقائق، لا ساعات.
لوحات معلومات قابلة للتخصيص
أنشئ لوحات معلومات باستخدام الرسوم البيانية والخرائط وأدوات المضيفين الأكثر نشاطًا وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المصممة خصيصًا لمشغلي مركز عمليات الشبكة (NOC) أو المطورين أو أصحاب المصلحة التنفيذيين.
مقاييس طويلة الأجل
تخزين البيانات التاريخية والاتجاهات المجمعة في PostgreSQL لسنوات من تخطيط السعة، ومراجعة ما بعد الحوادث، وتقارير الامتثال.
لماذا تشغّل Zabbix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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