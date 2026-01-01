October CMS هو نظام حديث لإدارة المحتوى مبني على إطار عمل Laravel PHP. مصمم لكل من المطورين وفرق المحتوى، فهو يجمع بين واجهة خلفية نظيفة مع بنية قوية للقوالب والإضافات، مما يجعله سهلًا لإنشاء مواقع ويب وتطبيقات ويب مخصصة بأي درجة من التعقيد.

استضافة October CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لمحتواك وقوالبك وإضافاتك دون رسوم لكل موقع أو قيود على المورد. مع دعم MySQL و MariaDB، ونظام بيئي غني من الإضافات المجتمعية، وقاعدة أكواد سهلة للمطورين، يتكيف مع كل شيء بدءًا من المدونات البسيطة وصولًا إلى المنصات المتطورة متعددة الصفحات.