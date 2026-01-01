نشر October CMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) PHP مستضاف ذاتيًا مبني على إطار عمل Laravel لبناء مواقع ويب وتطبيقات ويب حديثة ومرنة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام October CMS؟
October CMS هو نظام حديث لإدارة المحتوى مبني على إطار عمل Laravel PHP. مصمم لكل من المطورين وفرق المحتوى، فهو يجمع بين واجهة خلفية نظيفة مع بنية قوية للقوالب والإضافات، مما يجعله سهلًا لإنشاء مواقع ويب وتطبيقات ويب مخصصة بأي درجة من التعقيد.
استضافة October CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لمحتواك وقوالبك وإضافاتك دون رسوم لكل موقع أو قيود على المورد. مع دعم MySQL و MariaDB، ونظام بيئي غني من الإضافات المجتمعية، وقاعدة أكواد سهلة للمطورين، يتكيف مع كل شيء بدءًا من المدونات البسيطة وصولًا إلى المنصات المتطورة متعددة الصفحات.
الميزات الأساسية في October CMS
مؤسسة Laravel
مبني على Laravel PHP framework، يقدم Eloquent ORM، Artisan CLI، واتفاقيات مألوفة تجعل التخصيص والتوسيع سهلاً لمطوري PHP.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع الوظائف باستخدام الإضافات المجتمعية والرسمية التي تغطي النماذج، وتحسين محركات البحث (SEO)، والمعارض، والمصادقة دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة.
محرر الواجهة الخلفية المرئي
إدارة الصفحات والتخطيطات والأجزاء وكتل المحتوى من خلال واجهة خلفية بديهية دون تعديل الملفات مباشرة على الخادم.
نظام قوالب مرن
قم بإنشاء أو تخصيص السمات باستخدام قوالب Twig وتكوينات المكونات المحددة بواسطة YAML التي تفصل بوضوح العرض عن منطق التطبيق.
API المحتوى بلا واجهة
عرض المحتوى عبر نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات REST لتشغيل الواجهات الأمامية اللارأسية جنبًا إلى جنب مع الصفحات التقليدية التي يتم عرضها من الخادم من نفس التثبيت.
لماذا تشغّل October CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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