Bytebase هو منصة DevOps مفتوحة المصدر لقواعد البيانات التي تجلب انضباط هندسة البرمجيات إلى إدارة تغييرات قواعد البيانات. بينما تعتمد معظم الفرق على نصوص SQL المخصصة أو الموافقات غير الرسمية من مسؤولي قواعد البيانات، يوفر Bytebase سير عمل مراجعة منظمًا، وخطوط أنابيب نشر متعددة البيئات، وأكثر من 200 قاعدة مراجعة SQL مدمجة تحاكي كيفية شحن كود التطبيق.

وهو يدعم أكثر من 20 نظام قاعدة بيانات — مثل PostgreSQL و MySQL و MariaDB و MongoDB و Redis و ClickHouse و Snowflake والمزيد — من واجهة ويب واحدة. يُبقي الاستضافة الذاتية بيانات اعتماد قاعدة البيانات وسجل التغييرات بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع عدم وصول أي خدمة طرف ثالث إلى مخططاتك أو بياناتك على الإطلاق.