نشر Bytebase بنقرة واحدة.
منصة DevOps لقواعد البيانات مفتوحة المصدر لمراجعة واعتماد ونشر تغييرات المخطط بأمان عبر البيئات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bytebase؟
Bytebase هو منصة DevOps مفتوحة المصدر لقواعد البيانات التي تجلب انضباط هندسة البرمجيات إلى إدارة تغييرات قواعد البيانات. بينما تعتمد معظم الفرق على نصوص SQL المخصصة أو الموافقات غير الرسمية من مسؤولي قواعد البيانات، يوفر Bytebase سير عمل مراجعة منظمًا، وخطوط أنابيب نشر متعددة البيئات، وأكثر من 200 قاعدة مراجعة SQL مدمجة تحاكي كيفية شحن كود التطبيق.
وهو يدعم أكثر من 20 نظام قاعدة بيانات — مثل PostgreSQL و MySQL و MariaDB و MongoDB و Redis و ClickHouse و Snowflake والمزيد — من واجهة ويب واحدة. يُبقي الاستضافة الذاتية بيانات اعتماد قاعدة البيانات وسجل التغييرات بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، مع عدم وصول أي خدمة طرف ثالث إلى مخططاتك أو بياناتك على الإطلاق.
الميزات الأساسية في Bytebase
سير عمل تغيير قاعدة البيانات
وجّه كل ترحيل للمخطط عبر خطوات مراجعة وموافقة قابلة للتكوين قبل أن يصل إلى أي بيئة قاعدة بيانات.
مراجعة SQL مدمجة
تكتشف أكثر من 200 قاعدة تلقائيًا الأنماط الخاطئة والفهارس المفقودة والعمليات التدميرية قبل الموافقة على أي تغيير.
تكامل GitOps
اربط Bytebase بمستودع Git الخاص بك بحيث تتبع ترحيلات قاعدة البيانات نفس عملية طلب السحب مثل كود التطبيق.
عمليات النشر متعددة البيئات
تحديد مسارات عمل مرتبة عبر بيئات التطوير، والتجريب، والإنتاج مع بوابات موافقة مطلوبة في كل مرحلة.
التدقيق والامتثال
يتم تسجيل كل عملية ترحيل وموافقة في سجل مقاوم للتلاعب مع طوابع زمنية ونسب للمستخدم، مما يدعم SOC 2 والأطر المماثلة.
لماذا تشغّل Bytebase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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