نشر Photofield بتثبيت بنقرة واحدة.
معرض صور مستضاف ذاتيًا يركز على السرعة ويعرض آلاف الصور في جدول زمني سلس قابل للتكبير.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Photofield؟
Photofield هو معرض صور مفتوح المصدر أحادي الملف التنفيذي، مبني حول هوس واحد: السرعة. بدلاً من تقسيم الصور إلى صفحات في صور مصغرة صغيرة، فإنه يعرض آلاف الصور دفعة واحدة على لوحة قماشية قابلة للتكبير المستمر، ويقوم بتحميل مربعات ذات دقة أعلى تدريجياً أثناء التحريك والتكبير/التصغير. تبدو النتيجة أقرب إلى عارض صور سطح المكتب منها إلى معرض ويب نموذجي.
استضافة Photofield ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية وبيانات EXIF الوصفية الخاصة بها داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة صور SaaS. يتم تحميل دليل المصدر للقراءة فقط، لذا لا يمكن للمعرض أبدًا تعديل أو حذف الملفات الأصلية، مما يجعله واجهة آمنة وغير تدخلية لأرشيف موجود تتم مزامنته عبر rsync أو SCP أو Syncthing.
الميزات الأساسية في Photofield
خط زمني قابل للتكبير
التنقل والتكبير/التصغير عبر عشرات الآلاف من الصور على لوحة قماشية واحدة متصلة مع تدفق المربعات متعددة الدقة.
نشر ثنائي واحد
يضم ثنائي Go واحد واجهة المستخدم وقاعدة بيانات تحديد الموقع الجغرافي والمفهرس، مما يسمح للحاوية بالبدء في ثوانٍ دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية.
مكتبة للقراءة فقط
دليل الصور مثبت للقراءة فقط، لذا لا يمكن للمعرض تعديل الملفات الأصلية أو إعادة تسميتها أو حذفها أبدًا أثناء الفهرسة.
التحديد الجغرافي العكسي المحلي
قاعدة بيانات تحديد الموقع الجغرافي المضمنة تحول إحداثيات EXIF GPS إلى أسماء الأماكن بالكامل دون اتصال بالإنترنت، دون الحاجة إلى استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات خرائط من طرف ثالث.
فهرسة سريعة
يمسح المفهرس الصور الجديدة بآلاف الملفات في الثانية على أقراص SSD ويحدّث المعرض تدريجياً دون حجب التصفح.
بحث AI اختياري
قم بتوصيل مضيف Photofield AI خارجي لتمكين البحث الدلالي عن الصور واكتشاف الوجوه عبر المجموعة بأكملها.
لماذا تشغّل Photofield على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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