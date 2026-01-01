Photofield هو معرض صور مفتوح المصدر أحادي الملف التنفيذي، مبني حول هوس واحد: السرعة. بدلاً من تقسيم الصور إلى صفحات في صور مصغرة صغيرة، فإنه يعرض آلاف الصور دفعة واحدة على لوحة قماشية قابلة للتكبير المستمر، ويقوم بتحميل مربعات ذات دقة أعلى تدريجياً أثناء التحريك والتكبير/التصغير. تبدو النتيجة أقرب إلى عارض صور سطح المكتب منها إلى معرض ويب نموذجي.

استضافة Photofield ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية وبيانات EXIF الوصفية الخاصة بها داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة صور SaaS. يتم تحميل دليل المصدر للقراءة فقط، لذا لا يمكن للمعرض أبدًا تعديل أو حذف الملفات الأصلية، مما يجعله واجهة آمنة وغير تدخلية لأرشيف موجود تتم مزامنته عبر rsync أو SCP أو Syncthing.