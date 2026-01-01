نشر SuperTokens بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مع إدارة الجلسات، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وOAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA) — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 و Firebase Auth.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SuperTokens؟
SuperTokens هو بديل مفتوح المصدر لخدمات المصادقة الاحتكارية مثل Auth0 و Firebase Auth. يوفر واجهة برمجة تطبيقات أساسية (Core API) للخلفية تتكامل معها تطبيقاتك باستخدام حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ React و Node.js و Python و Go ومنصات الهاتف المحمول. يتعامل SuperTokens مع تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وتدفقات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وOAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، وإدارة الجلسات المتقدمة مع التحديث التلقائي للرمز المميز، والحماية ضد هجمات المصادقة الشائعة — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات موثقة جيدًا.
استضافة SuperTokens ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد المستخدم وبيانات الجلسة تظل في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم يتصاعد ضدك مع نمو تطبيقك. ينشر هذا القالب SuperTokens Core مع PostgreSQL جاهزًا للاستخدام في الإنتاج.
الميزات الأساسية في SuperTokens
طرق مصادقة متعددة
يدعم البريد الإلكتروني/كلمة المرور، والروابط السحرية بدون كلمة مرور، وموفري OAuth الاجتماعيين جاهزًا للاستخدام — أضف التدفقات التي يتوقعها المستخدمون بدون الحاجة إلى كود مخصص.
إدارة الجلسة المتقدمة
يتعامل مع تدوير الرمز المميز، والتحديث التلقائي، وإلغاء الجلسة بشكل آمن، مما يحمي المستخدمين من هجمات اختطاف الجلسة وتثبيتها.
مكونات واجهة المستخدم الجاهزة
مكونات جاهزة لـ React و Vue و Angular لتسجيل الدخول والتسجيل وإعادة تعيين كلمة المرور، تتناسب مع علامتك التجارية دون الحاجة إلى بناء واجهات مستخدم للمصادقة من الصفر.
المصادقة متعددة العوامل
أضف TOTP أو المصادقة متعددة العوامل (MFA) المستندة إلى البريد الإلكتروني إلى أي تدفق مصادقة بدون خدمات طرف ثالث أو رسوم إضافية لكل مستخدم.
الأدوار والأذونات
قم بتعيين الأدوار للمستخدمين وفرض فحوصات الأذونات في تطبيقك باستخدام إدارة المستخدم المضمنة وواجهة برمجة تطبيقات الأدوار في SuperTokens.
لماذا تشغّل SuperTokens على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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