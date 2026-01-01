خصم يصل إلى 68% على SuperTokens

نشر SuperTokens بتثبيت بنقرة واحدة.

واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مع إدارة الجلسات، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وOAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA) — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 و Firebase Auth.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر SuperTokens بتثبيت بنقرة واحدة.

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KVM 1
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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
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KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SuperTokens؟

SuperTokens هو بديل مفتوح المصدر لخدمات المصادقة الاحتكارية مثل Auth0 و Firebase Auth. يوفر واجهة برمجة تطبيقات أساسية (Core API) للخلفية تتكامل معها تطبيقاتك باستخدام حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ React و Node.js و Python و Go ومنصات الهاتف المحمول. يتعامل SuperTokens مع تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وتدفقات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وOAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، وإدارة الجلسات المتقدمة مع التحديث التلقائي للرمز المميز، والحماية ضد هجمات المصادقة الشائعة — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات موثقة جيدًا.

استضافة SuperTokens ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد المستخدم وبيانات الجلسة تظل في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم يتصاعد ضدك مع نمو تطبيقك. ينشر هذا القالب SuperTokens Core مع PostgreSQL جاهزًا للاستخدام في الإنتاج.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في SuperTokens

طرق مصادقة متعددة

يدعم البريد الإلكتروني/كلمة المرور، والروابط السحرية بدون كلمة مرور، وموفري OAuth الاجتماعيين جاهزًا للاستخدام — أضف التدفقات التي يتوقعها المستخدمون بدون الحاجة إلى كود مخصص.

إدارة الجلسة المتقدمة

يتعامل مع تدوير الرمز المميز، والتحديث التلقائي، وإلغاء الجلسة بشكل آمن، مما يحمي المستخدمين من هجمات اختطاف الجلسة وتثبيتها.

مكونات واجهة المستخدم الجاهزة

مكونات جاهزة لـ React و Vue و Angular لتسجيل الدخول والتسجيل وإعادة تعيين كلمة المرور، تتناسب مع علامتك التجارية دون الحاجة إلى بناء واجهات مستخدم للمصادقة من الصفر.

المصادقة متعددة العوامل

أضف TOTP أو المصادقة متعددة العوامل (MFA) المستندة إلى البريد الإلكتروني إلى أي تدفق مصادقة بدون خدمات طرف ثالث أو رسوم إضافية لكل مستخدم.

الأدوار والأذونات

قم بتعيين الأدوار للمستخدمين وفرض فحوصات الأذونات في تطبيقك باستخدام إدارة المستخدم المضمنة وواجهة برمجة تطبيقات الأدوار في SuperTokens.

لماذا تشغّل SuperTokens على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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