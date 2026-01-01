نشر Dograh بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء ونشر وكلاء الصوت المدعومين بالذكاء الاصطناعي في دقائق، مع دعم لأكثر من 30 لغة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dograh؟
Dograh هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية تتيح لك بناء ونشر وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تأخذك واجهتها التي تعمل بالسحب والإفلات من الفكرة إلى وكيل صوتي جاهز للإنتاج ومباشر في أقل من عشر دقائق، مع دعم لأكثر من 30 لغة، وتحليلات في الوقت الفعلي، وتوجيه ذكي للمكالمات مدمج منذ البداية.
استضافة Dograh ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المحادثات والتسجيلات وتفاعلات العملاء على بنيتك التحتية الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والصناعات ذات المتطلبات الصارمة لإقامة البيانات. توفر مكونات PostgreSQL وRedis وMinIO المضمنة أداء التخزين والتخزين المؤقت الذي تتطلبه التفاعلات الصوتية ذات زمن الاستجابة المنخفض.
الميزات الأساسية في Dograh
منشئ وكيل بدون أكواد
تتيح سير عمل السحب والإفلات للمستخدمين غير التقنيين تصميم تدفقات محادثة صوتية كاملة دون كتابة أي تعليمات برمجية.
دعم أكثر من 30 لغة
يتيح توليف الصوت والتعرف عليه الأصيل متعدد اللغات تفاعلات العملاء باللغة التي يفضلها مستخدموك.
توجيه المكالمات الذكي
الاستفسارات المعقدة يتم تصعيدها تلقائيًا إلى وكلاء بشريين، مما يحافظ على معالجة الذكاء الاصطناعي للطلبات الروتينية بكفاءة.
التحليلات في الوقت الفعلي
تعرض لوحات المعلومات المباشرة مقاييس المحادثات ومعدلات الإنجاز وأداء الوكلاء حتى تتمكن من التحسين المستمر.
بنية تضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع بيانات المحادثات على بنيتك التحتية، مما يسهل تلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات الامتثال الصناعية.
لماذا تشغّل Dograh على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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