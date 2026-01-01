Dograh هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية تتيح لك بناء ونشر وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تأخذك واجهتها التي تعمل بالسحب والإفلات من الفكرة إلى وكيل صوتي جاهز للإنتاج ومباشر في أقل من عشر دقائق، مع دعم لأكثر من 30 لغة، وتحليلات في الوقت الفعلي، وتوجيه ذكي للمكالمات مدمج منذ البداية.

استضافة Dograh ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المحادثات والتسجيلات وتفاعلات العملاء على بنيتك التحتية الخاصة، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والصناعات ذات المتطلبات الصارمة لإقامة البيانات. توفر مكونات PostgreSQL وRedis وMinIO المضمنة أداء التخزين والتخزين المؤقت الذي تتطلبه التفاعلات الصوتية ذات زمن الاستجابة المنخفض.