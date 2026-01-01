Hoppscotch هي منصة حديثة وخفيفة الوزن لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (API) تغطي دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات بأكملها — بدءًا من بناء الطلبات واختبارها وصولاً إلى توثيق المجموعات ومشاركتها مع فريقك. تدعم المنصة REST وGraphQL وWebSocket وServer-Sent Events وWebRTC في واجهة واحدة، مع متغيرات البيئة، وسكربتات ما قبل الطلب، وخيارات مصادقة متقدمة بما في ذلك OAuth 2.0.

يؤدي استضافة Hoppscotch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بجميع مفاتيح API وحمولات الطلبات وبيانات مساحة عمل الفريق بالكامل على بنيتك التحتية، مما يزيل مخاوف خصوصية البيانات المتعلقة بعملاء API المستندين إلى السحابة، مع إلغاء تكاليف الاشتراك لكل مقعد مع نمو فريقك.