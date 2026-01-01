نشر Hoppscotch بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تطوير API مفتوحة المصدر تدعم REST و GraphQL و WebSocket والتعاون الفوري بين الفرق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hoppscotch؟
Hoppscotch هي منصة حديثة وخفيفة الوزن لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (API) تغطي دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات بأكملها — بدءًا من بناء الطلبات واختبارها وصولاً إلى توثيق المجموعات ومشاركتها مع فريقك. تدعم المنصة REST وGraphQL وWebSocket وServer-Sent Events وWebRTC في واجهة واحدة، مع متغيرات البيئة، وسكربتات ما قبل الطلب، وخيارات مصادقة متقدمة بما في ذلك OAuth 2.0.
يؤدي استضافة Hoppscotch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بجميع مفاتيح API وحمولات الطلبات وبيانات مساحة عمل الفريق بالكامل على بنيتك التحتية، مما يزيل مخاوف خصوصية البيانات المتعلقة بعملاء API المستندين إلى السحابة، مع إلغاء تكاليف الاشتراك لكل مقعد مع نمو فريقك.
الميزات الأساسية في Hoppscotch
اختبار متعدد البروتوكولات
اختبر اتصالات REST وGraphQL وWebSocket وServer-Sent Events وWebRTC من واجهة موحدة واحدة.
مساحات عمل الفريق
شارك المجموعات وتعاون في الوقت الفعلي مع الزملاء عبر مساحات العمل المشتركة دون مغادرة بنيتك التحتية الخاصة.
المصادقة المتقدمة
دعم مدمج لـ OAuth 2.0، ورموز حامل، والمصادقة الأساسية، ومفاتيح API يغطي تقريبًا كل مخطط مصادقة.
متغيرات البيئة
التبديل بين بيئات التطوير والتدريج والإنتاج على الفور دون تعديل معلمات الطلب يدويًا.
إدارة المجموعات
نظّم الطلبات في مجموعات ذات إصدارات مع دعم الاستيراد والتصدير لتنسيقات Postman وOpenAPI.
لماذا تشغّل Hoppscotch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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