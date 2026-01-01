نشر PrestaShop بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية قوية ومفتوحة المصدر تدعم أكثر من 300,000 متجر إلكتروني حول العالم مع إدارة كاملة للمنتجات، والمدفوعات، ودعم متعدد اللغات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PrestaShop؟
PrestaShop هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر ومتكاملة الميزات يستخدمها التجار في أكثر من 190 دولة. توفر كل ما يلزم لتشغيل متجر إلكتروني احترافي جاهزًا للاستخدام: إدارة كتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، وبوابات دفع مدمجة (مثل PayPal و Stripe والمزيد)، ودعم متعدد اللغات والعملات، وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) المدمجة — وكل ذلك يُدار من لوحة تحكم خلفية بديهية.
استضافة PrestaShop على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات العملاء وسجلات الدفع تحت سيطرتك، وتتيح لك ضبط PHP و MySQL بدقة للحصول على أقصى أداء، وتتوسع مع عملك بدون رسوم لكل معاملة أو تسعير لكل مقعد من منصات التجارة الإلكترونية المستضافة.
الميزات الأساسية في PrestaShop
كتالوج المنتجات الكامل
إدارة عدد غير محدود من المنتجات مع المتغيرات، والتوليفات، والسمات، وقواعد تسعير مرنة بما في ذلك خصومات الكميات الكبيرة والحملات الترويجية محدودة المدة.
المدفوعات المتكاملة
قبول المدفوعات عبر PayPal، Stripe، التحويل المصرفي، وعشرات من بوابات الدفع الإقليمية من خلال سوق الوحدات النمطية — لا يتطلب رمز دفع مخصص.
متعدد اللغات والعملات
بيع للعملاء في جميع أنحاء العالم مع دعم أصلي للغات والعملات والقواعد الضريبية المتعددة في تثبيت متجر واحد من لوحة تحكم إدارية واحدة.
أدوات SEO والتسويق
عناوين URL قابلة للتخصيص، وحقول البيانات الوصفية، وإنشاء خرائط المواقع، وأدوات قسائم الخصم المدمجة وبرامج الولاء تساعد في زيادة حركة المرور وتكرار عمليات الشراء.
القوالب والوحدات
سوق يضم آلاف القوالب والوحدات النمطية يتيح لك توسيع التصميم والوظائف دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية، بدءًا من الدردشة المباشرة وصولاً إلى نقاط الولاء.
لماذا تشغّل PrestaShop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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