PrestaShop هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر ومتكاملة الميزات يستخدمها التجار في أكثر من 190 دولة. توفر كل ما يلزم لتشغيل متجر إلكتروني احترافي جاهزًا للاستخدام: إدارة كتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، وبوابات دفع مدمجة (مثل PayPal و Stripe والمزيد)، ودعم متعدد اللغات والعملات، وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) المدمجة — وكل ذلك يُدار من لوحة تحكم خلفية بديهية.

استضافة PrestaShop على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات العملاء وسجلات الدفع تحت سيطرتك، وتتيح لك ضبط PHP و MySQL بدقة للحصول على أقصى أداء، وتتوسع مع عملك بدون رسوم لكل معاملة أو تسعير لكل مقعد من منصات التجارة الإلكترونية المستضافة.