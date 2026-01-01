Casdoor هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول (IAM) تعمل كخادم مصادقة مركزي لتطبيقاتك. تم بناؤه بدعم جاهز لـ OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML و LDAP، مما يتيح لأي تطبيق تفويض تسجيل دخول المستخدم إلى خدمة موثوقة واحدة — مما يلغي أنظمة تسجيل الدخول لكل تطبيق ويمنح المستخدمين مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد عبر مكدسك بالكامل.

الاستضافة الذاتية لـ Casdoor تحافظ على بيانات اعتماد المستخدمين وبيانات الجلسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. المصادقة متعددة العوامل المدمجة، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والأذونات الدقيقة عبر Casbin تجعله منصة هوية كاملة للفرق من أي حجم.