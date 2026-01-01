نشر Casdoor بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول مع OAuth 2.0 و OIDC و SAML لتسجيل الدخول الموحد المركزي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Casdoor؟
Casdoor هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول (IAM) تعمل كخادم مصادقة مركزي لتطبيقاتك. تم بناؤه بدعم جاهز لـ OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML و LDAP، مما يتيح لأي تطبيق تفويض تسجيل دخول المستخدم إلى خدمة موثوقة واحدة — مما يلغي أنظمة تسجيل الدخول لكل تطبيق ويمنح المستخدمين مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد عبر مكدسك بالكامل.
الاستضافة الذاتية لـ Casdoor تحافظ على بيانات اعتماد المستخدمين وبيانات الجلسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. المصادقة متعددة العوامل المدمجة، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والأذونات الدقيقة عبر Casbin تجعله منصة هوية كاملة للفرق من أي حجم.
الميزات الأساسية في Casdoor
بروتوكولات SSO عالمية
دعم OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML يتيح لـ Casdoor العمل كمزود هوية لأي تطبيق تقريبًا جاهزًا للاستخدام.
المصادقة متعددة العوامل
فرض استخدام TOTP، أو مفاتيح أجهزة WebAuthn، أو رموز الرسائل القصيرة، أو Face ID عبر جميع التطبيقات المتصلة باستخدام سياسات المصادقة متعددة العوامل (MFA) لكل تطبيق.
مقدمو تسجيل الدخول الاجتماعي
موصلات مدمجة لـ GitHub و Google و Microsoft وعشرات من الموفرين الآخرين تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الحالية.
التحكم الدقيق في الوصول
تتحكم سياسات ACL و RBAC و ABAC المدعومة من Casbin بدقة في المستخدمين والأدوار التي يمكنها الوصول إلى الموارد عبر مكدسك.
دعم المنظمات المتعددة
إدارة مؤسسات متعددة ومعزولة مع مجموعات مستخدمين وتطبيقات وسياسات منفصلة من خلال مثيل Casdoor واحد.
لماذا تشغّل Casdoor على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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