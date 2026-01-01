نشر Windmill بنقرة واحدة.
منصة تطوير مفتوحة المصدر تحول السكريبتات إلى أدوات داخلية، وسير عمل مجدولة، وواجهات مستخدم تلقائية التوليد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Windmill؟
Windmill هي منصة مفتوحة المصدر للمطورين تقوم بتحويل النصوص البرمجية المكتوبة بلغات Python و TypeScript و Go و Bash و SQL إلى أدوات داخلية بواجهات مستخدم ويب يتم إنشاؤها تلقائيًا، وسير عمل قابل للجدولة، وواجهات برمجة تطبيقات REST قابلة للاستدعاء. إنها تزيل العمل المتكرر لبناء لوحات التحكم الإدارية ولوحات المعلومات الداخلية عن طريق إنشاء واجهات مباشرة من توقيعات النصوص البرمجية.
استضافة Windmill ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع أكواد وأدوات البيانات الداخلية ضمن بنيتك التحتية. تقوم خدمة العامل المضمنة بتنفيذ المهام في بيئات معزولة، ويخزن PostgreSQL حالة سير العمل وسجل التشغيل، ويتعامل مدير الأسرار مع مفاتيح API وبيانات الاعتماد دون تضمينها بشكل ثابت في النصوص البرمجية.
الميزات الأساسية في Windmill
نصوص متعددة اللغات
اكتب الأتمتة باستخدام Python أو TypeScript أو Go أو Bash أو SQL — يتولى Windmill التنفيذ والتبعيات والعزل.
واجهات المستخدم تلقائية التوليد
ينشئ ويندميل تلقائيًا نماذج الويب وواجهات المستخدم من أنواع معلمات السكريبت حتى يتمكن غير المطورين من تشغيل الأدوات بدون الحاجة إلى كود.
منشئ سير العمل
ربط البرامج النصية في مهام سير عمل متعددة الخطوات مع التفرع الشرطي والحلقات التكرارية والتنفيذ المتوازي باستخدام محرر DAG مرئي.
مجدول كرون
تشغيل البرامج النصية وسير العمل وفق جداول زمنية لـ cron أو مشغلات الأحداث دون الحاجة إلى إدارة بنية تحتية منفصلة لـ cron.
إدارة الأسرار
قم بتخزين مفاتيح API وكلمات المرور والرموز المميزة كمتغيرات مشفرة يمكن للبرامج النصية الوصول إليها دون تضمينها في التعليمات البرمجية.
لماذا تشغّل Windmill على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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