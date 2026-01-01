Windmill هي منصة مفتوحة المصدر للمطورين تقوم بتحويل النصوص البرمجية المكتوبة بلغات Python و TypeScript و Go و Bash و SQL إلى أدوات داخلية بواجهات مستخدم ويب يتم إنشاؤها تلقائيًا، وسير عمل قابل للجدولة، وواجهات برمجة تطبيقات REST قابلة للاستدعاء. إنها تزيل العمل المتكرر لبناء لوحات التحكم الإدارية ولوحات المعلومات الداخلية عن طريق إنشاء واجهات مباشرة من توقيعات النصوص البرمجية.

استضافة Windmill ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع أكواد وأدوات البيانات الداخلية ضمن بنيتك التحتية. تقوم خدمة العامل المضمنة بتنفيذ المهام في بيئات معزولة، ويخزن PostgreSQL حالة سير العمل وسجل التشغيل، ويتعامل مدير الأسرار مع مفاتيح API وبيانات الاعتماد دون تضمينها بشكل ثابت في النصوص البرمجية.