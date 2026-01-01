Matrix Synapse هو الخادم الرئيسي المرجعي لبروتوكول الاتصال المفتوح Matrix، مما يتيح المراسلة في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الملفات، والتشفير الشامل عبر شبكة خوادم موحدة. موثوق به من قبل الحكومات والجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، يتيح Synapse لمستخدميك التواصل بأمان مع الاحتفاظ بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك.

تتيح الفدرالية لخادمك الاتصال بسلاسة بخوادم Matrix الأخرى، حتى يتمكن مستخدموك من الوصول إلى أي شخص على شبكة Matrix العالمية. مع جسور إلى Slack و Discord و IRC و Telegram، يتكامل Synapse مع سير عمل الاتصال الحالي دون إجبار الجميع على منصة واحدة.