نشر Matrix Synapse بنقرة واحدة.
خادم دردشة لامركزي ومشفر من طرف إلى طرف لاتصال آمن في الوقت الفعلي مع دعم كامل للاتحاد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Matrix Synapse؟
Matrix Synapse هو الخادم الرئيسي المرجعي لبروتوكول الاتصال المفتوح Matrix، مما يتيح المراسلة في الوقت الفعلي، والمكالمات الصوتية والمرئية، ومشاركة الملفات، والتشفير الشامل عبر شبكة خوادم موحدة. موثوق به من قبل الحكومات والجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، يتيح Synapse لمستخدميك التواصل بأمان مع الاحتفاظ بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك.
تتيح الفدرالية لخادمك الاتصال بسلاسة بخوادم Matrix الأخرى، حتى يتمكن مستخدموك من الوصول إلى أي شخص على شبكة Matrix العالمية. مع جسور إلى Slack و Discord و IRC و Telegram، يتكامل Synapse مع سير عمل الاتصال الحالي دون إجبار الجميع على منصة واحدة.
الميزات الأساسية في Matrix Synapse
التشفير الشامل
جميع الرسائل الخاصة والمحادثات الجماعية مشفرة افتراضيًا، مما يضمن بقاء البيانات خاصة حتى عن مديري الخوادم.
دعم الاتحاد
تواصل مع المستخدمين على أي خادم Matrix في جميع أنحاء العالم من خلال الاتحاد السلس عبر الخوادم.
جسور المنصة
اتصل بـ Slack و Discord و IRC و Telegram ومنصات أخرى عبر جسور البروتوكول.
غرف ومساحات
تنظيم المحادثات باستخدام الغرف والمساحات وسلاسل المحادثات والتفاعلات وتحرير الرسائل لتواصل منظم.
مكالمات صوتية ومرئية
قم بإجراء مكالمات صوت وفيديو عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مباشرةً داخل عملاء Matrix دون الحاجة إلى خدمات خارجية.
تكامل SSO
مصادقة المستخدمين عبر موفري OIDC و SAML و CAS لتسجيل الدخول الموحد للمؤسسات.
لماذا تشغّل Matrix Synapse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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