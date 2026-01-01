نشر Twingate Connector بنقرة واحدة
موصل الوصول إلى الشبكة القائم على مبدأ الثقة المعدومة الذي يؤمن الوصول إلى الموارد الخاصة دون كشف المنافذ أو إدارة الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs).
اختر خطة VPS لـ Twingate Connector
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Twingate Connector؟
موصل Twingate هو المكون المحلي لمنصة Twingate للوصول إلى الشبكة بدون ثقة (ZTNA). يعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وينشئ أنفاقًا مشفرة صادرة فقط إلى مرحل Twingate السحابي — لا توجد قواعد جدار حماية واردة، ولا منافذ مفتوحة، ولا يتطلب تكوين عميل VPN لفريقك.
استضافة الموصل ذاتيًا على خادم VPS يضعه بالقرب من مواردك الخاصة، مما يتيح التحكم في الوصول المستند إلى الهوية على مستوى المورد. يمكن للمستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط على الأجهزة المعتمدة الوصول إلى الخدمات المحمية، مما يحل محل انتشار VPN التقليدي بسياسات الوصول لكل تطبيق.
الميزات الأساسية في Twingate Connector
لا توجد منافذ واردة مفتوحة
يستخدم الموصل اتصالات صادرة فقط، لذلك لا يحتاج خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا إلى قواعد جدار حماية واردة تعرض محيط شبكتك.
الوصول المستند إلى الهوية
تُطبق قرارات الوصول لكل مورد ولكل مستخدم، مستبدلةً وصول VPN الواسع على مستوى الشبكة بسياسات دقيقة.
موثوقية الجهاز
يتطلب فحوصات سلامة الجهاز قبل منح الوصول، مما يضمن أن الأجهزة المدارة والمتوافقة فقط يمكنها الوصول إلى الموارد المحمية.
نشر بسيط
النشر في دقائق باستخدام اسم شبكة ورمز وصول فقط — لا يلزم تكوين خادم VPN معقد أو إدارة PKI.
لماذا تشغّل Twingate Connector على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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