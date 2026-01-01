موصل Twingate هو المكون المحلي لمنصة Twingate للوصول إلى الشبكة بدون ثقة (ZTNA). يعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وينشئ أنفاقًا مشفرة صادرة فقط إلى مرحل Twingate السحابي — لا توجد قواعد جدار حماية واردة، ولا منافذ مفتوحة، ولا يتطلب تكوين عميل VPN لفريقك.

استضافة الموصل ذاتيًا على خادم VPS يضعه بالقرب من مواردك الخاصة، مما يتيح التحكم في الوصول المستند إلى الهوية على مستوى المورد. يمكن للمستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط على الأجهزة المعتمدة الوصول إلى الخدمات المحمية، مما يحل محل انتشار VPN التقليدي بسياسات الوصول لكل تطبيق.