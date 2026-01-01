نشر نوفو بنقرة واحدة.
بنية تحتية للإشعارات مفتوحة المصدر لإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (SMS) والإشعارات الفورية (Push) والإشعارات داخل التطبيق من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موحدة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Novu؟
Novu هي منصة بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات تمنح فرق المنتجات والهندسة واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة لإرسال الإشعارات عبر كل قناة — البريد الإلكتروني، الرسائل النصية القصيرة، الإشعارات الفورية، داخل التطبيق، والدردشة. بدلاً من دمج مزودين منفصلين لكل قناة، يقوم Novu بتوجيه جميع الإشعارات عبر نظام واحد مع منشئ سير عمل مرئي، وتفضيلات قناة لكل مستخدم، وسجل تسليم لتصحيح أخطاء الإرسال الفاشلة.
يؤدي استضافة Novu ذاتيًا إلى الاحتفاظ بمحتوى الإشعارات وبيانات المشتركين وبيانات اعتماد المزود بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل إشعار، ولا تغادر البيانات خوادمك، وتحكم كامل في حدود المعدل وسياسات إعادة المحاولة — مما يجعله الخيار الصحيح للتطبيقات الحساسة للخصوصية والفرق التي تحتاج إلى تكاليف إشعارات يمكن التنبؤ بها على نطاق واسع.
الميزات الأساسية في Novu
التسليم متعدد القنوات
أرسل إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية وداخل التطبيق والدردشة عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة دون دمج كل مزود على حدة.
منشئ سير العمل المرئي
صمم تسلسلات إشعارات متعددة الخطوات بمنطق تفريعي وتأخيرات باستخدام محرر السحب والإفلات — لا يتطلب أي كود.
أكثر من 50 تكامل مزود
اتصل بـ SendGrid و Twilio و FCM و Slack وأكثر من 50 مزودًا آخر باستخدام عمليات تكامل جاهزة تتم إدارتها بالكامل من واجهة مستخدم لوحة التحكم.
تفضيلات المشترك
اسمح للمستخدمين بالتحكم في قنوات الإشعارات التي يتلقونها لكل موضوع، مما يقلل من إلغاء الاشتراك ويحسن التفاعل طويل الأمد.
رصدية التسليم
افحص حالة كل إشعار في سجل تسليم في الوقت الفعلي مع عدد مرات إعادة المحاولة، واستجابات المزود، وتفاصيل الخطأ.
لماذا تشغّل Novu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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