Novu هي منصة بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات تمنح فرق المنتجات والهندسة واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة لإرسال الإشعارات عبر كل قناة — البريد الإلكتروني، الرسائل النصية القصيرة، الإشعارات الفورية، داخل التطبيق، والدردشة. بدلاً من دمج مزودين منفصلين لكل قناة، يقوم Novu بتوجيه جميع الإشعارات عبر نظام واحد مع منشئ سير عمل مرئي، وتفضيلات قناة لكل مستخدم، وسجل تسليم لتصحيح أخطاء الإرسال الفاشلة.

يؤدي استضافة Novu ذاتيًا إلى الاحتفاظ بمحتوى الإشعارات وبيانات المشتركين وبيانات اعتماد المزود بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل إشعار، ولا تغادر البيانات خوادمك، وتحكم كامل في حدود المعدل وسياسات إعادة المحاولة — مما يجعله الخيار الصحيح للتطبيقات الحساسة للخصوصية والفرق التي تحتاج إلى تكاليف إشعارات يمكن التنبؤ بها على نطاق واسع.