نشر GLPI بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لتتبع البنية التحتية وإدارة تذاكر الدعم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GLPI؟
GLPI (برنامج إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات الحر) هو منصة شاملة مفتوحة المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تجمع بين جرد الأصول، ونظام تذاكر مكتب المساعدة، وتتبع تراخيص البرامج، وإدارة التغيير في تطبيق ويب واحد. يدعم أكثر من 70 لغة ونظام بيئي للإضافات يضم أكثر من 150 إضافة، ويتكيف مع عمليات تكنولوجيا المعلومات من أي حجم.
استضافة GLPI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تزيل تكاليف الترخيص لكل مستخدم وتحافظ على بيانات البنية التحتية الحساسة لتكنولوجيا المعلومات تحت سيطرة المؤسسة. يتضمن هذا النشر MariaDB لتخزين موثوق. بعد النشر، أكمل معالج الإعداد في متصفحك باستخدام بيانات اعتماد قاعدة البيانات المعروضة أثناء عملية النشر.
الميزات الأساسية في GLPI
جرد أصول تقنية المعلومات
تتبع الخوادم ومحطات العمل والأجهزة المحمولة ومعدات الشبكة وتراخيص البرامج في مخزون مركزي مع الاكتشاف التلقائي.
نظام تذاكر مكتب المساعدة
إدارة طلبات المستخدمين، والحوادث، وطلبات التغيير باستخدام سير عمل قابل للتخصيص، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وإشعارات البريد الإلكتروني.
إدارة تراخيص البرامج
راقب استخدام التراخيص، وتتبع الامتثال، وحسّن تكاليف البرامج عبر مؤسستك بأكملها.
قاعدة المعرفة
توثيق الحلول وإنشاء موارد الخدمة الذاتية حتى يتمكن المستخدمون من حل المشكلات الشائعة دون فتح تذاكر.
سوق الإضافات
قم بتوسيع GLPI باستخدام أكثر من 150 إضافة مجتمعية تغطي عمليات التكامل، وإعداد التقارير، وسير عمل ITSM المتخصص.
لماذا تشغّل GLPI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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