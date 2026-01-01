نشر Koel بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى شخصي يحول خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مشغل موسيقى سحابي خاص بواجهة ويب حديثة.
اختر خطة VPS لـ Koel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Koel؟
Koel هو تطبيق بث موسيقى ذاتي الاستضافة يوفر لك تجربة استماع شبيهة بـ Spotify لمجموعتك الموسيقية الخاصة. مبني على Laravel و Vue.js، يوفر تشغيل صوتي سريع الاستجابة، وإدارة للمكتبة، وإنشاء قوائم تشغيل بالكامل في المتصفح — على أي جهاز، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق.
على عكس خدمات البث السحابي، يحتفظ Koel بموسيقاك على الخادم الخاص بك دون اشتراكات، ولا قيود على المحتوى، ولا تتم مشاركة أي بيانات مع أطراف ثالثة. يمكنك تحميل الملفات مباشرة عبر واجهة الويب أو توجيه Koel إلى دليل موسيقى موجود، وسيتولى معالجة البيانات الوصفية، وجلب صور الألبومات، وتنظيم المكتبة تلقائيًا.
الميزات الأساسية في Koel
مشغل الويب الحديث
تطبيق Vue.js أحادي الصفحة يوفر تشغيلاً فوريًا، وإدارة قائمة الانتظار، واختصارات لوحة المفاتيح من أي متصفح دون تثبيت تطبيق أصلي.
تحميل الملفات عبر المتصفح
أضف الموسيقى إلى مكتبتك عن طريق سحب الملفات إلى المتصفح — لا يتطلب وصول SSH أو FTP أو سطر الأوامر.
Last.fm سكروبلينج
اربط حسابك على Last.fm لتسجيل كل مقطوعة موسيقية تشغلها تلقائيًا وبناء سجل استماع كامل.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات للعائلة أو الأصدقاء، لكل منهم قوائم تشغيل وسجل استماع منفصلين، وجميعهم يتشاركون نفس مكتبة الموسيقى.
إدارة قوائم التشغيل
قم بإنشاء وإدارة قوائم التشغيل يدويًا أو دع Koel ينشئ قوائم "تم تشغيلها مؤخرًا" والمفضلة تلقائيًا أثناء الاستماع.
لماذا تشغّل Koel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.