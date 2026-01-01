Koel هو تطبيق بث موسيقى ذاتي الاستضافة يوفر لك تجربة استماع شبيهة بـ Spotify لمجموعتك الموسيقية الخاصة. مبني على Laravel و Vue.js، يوفر تشغيل صوتي سريع الاستجابة، وإدارة للمكتبة، وإنشاء قوائم تشغيل بالكامل في المتصفح — على أي جهاز، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق.

على عكس خدمات البث السحابي، يحتفظ Koel بموسيقاك على الخادم الخاص بك دون اشتراكات، ولا قيود على المحتوى، ولا تتم مشاركة أي بيانات مع أطراف ثالثة. يمكنك تحميل الملفات مباشرة عبر واجهة الويب أو توجيه Koel إلى دليل موسيقى موجود، وسيتولى معالجة البيانات الوصفية، وجلب صور الألبومات، وتنظيم المكتبة تلقائيًا.