Koillection هو تطبيق لإدارة المجموعات مستضاف ذاتيًا يتيح لك فهرسة أي شيء — كتب، أسطوانات فينيل، ألعاب فيديو، طوابع، بطاقات تداول، أو أي مجموعة أخرى تحتفظ بها. على عكس خدمات الفهرسة المستندة إلى السحابة، يعمل Koillection بالكامل على خادمك الخاص، مما يحافظ على بيانات مجموعتك خاصة وتحت سيطرتك الكاملة.

تم بناء Koillection على Symfony بواجهة نظيفة ومتجاوبة، ويدعم حقول البيانات الوصفية المخصصة وكاشطات الويب، حتى تتمكن من إثراء العناصر بالمعلومات الدقيقة التي تهم نوع مجموعتك. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة التكامل مع الأدوات الخارجية، ويدعم التطبيق أكثر من 11 لغة بشكل افتراضي.