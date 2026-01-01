نشر Koillection بنقرة واحدة.
مدير مجموعات مستضاف ذاتيًا لتنظيم وفهرسة أي نوع من المجموعات المادية أو الرقمية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Koillection؟
Koillection هو تطبيق لإدارة المجموعات مستضاف ذاتيًا يتيح لك فهرسة أي شيء — كتب، أسطوانات فينيل، ألعاب فيديو، طوابع، بطاقات تداول، أو أي مجموعة أخرى تحتفظ بها. على عكس خدمات الفهرسة المستندة إلى السحابة، يعمل Koillection بالكامل على خادمك الخاص، مما يحافظ على بيانات مجموعتك خاصة وتحت سيطرتك الكاملة.
تم بناء Koillection على Symfony بواجهة نظيفة ومتجاوبة، ويدعم حقول البيانات الوصفية المخصصة وكاشطات الويب، حتى تتمكن من إثراء العناصر بالمعلومات الدقيقة التي تهم نوع مجموعتك. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة التكامل مع الأدوات الخارجية، ويدعم التطبيق أكثر من 11 لغة بشكل افتراضي.
الميزات الأساسية في Koillection
أي نوع مجموعة
فهرس الكتب، الألعاب، الفينيل، الطوابع، أو أي مقتنيات أخرى دون التقيد بقوالب جاهزة.
حقول البيانات الوصفية المخصصة
حدد الحقول الدقيقة وهيكل البيانات الذي يناسب مجموعتك بدلاً من التكيف مع مخطط عام.
دعم كاشطات الويب
اسحب البيانات الوصفية تلقائيًا من مواقع الويب الخارجية لإثراء عناصرك بالأغلفة والأوصاف والتفاصيل.
وصول REST API
اعرض بيانات مجموعتك عبر واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، مما يتيح التكامل مع التطبيقات المخصصة أو سير عمل الأتمتة.
واجهة متعددة اللغات
استخدم Koillection بلغتك الخاصة — يتم دعم أكثر من 11 لغة مع تغطية كاملة للغتين الإنجليزية والفرنسية.
لماذا تشغّل Koillection على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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