خصم يصل إلى 68% على Paperless-ngx

نشر Paperless-ngx بنقرة واحدة.

نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر يقوم بمسح وفهرسة مستنداتك الورقية باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وأرشفتها في مكتبة رقمية قابلة للبحث بالكامل.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Paperless-ngx بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
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KVM 2
1,119
419/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
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نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Paperless-ngx؟

Paperless-ngx هو نظام لإدارة المستندات يتم صيانته بواسطة المجتمع، يحول المستندات الورقية المادية إلى أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث. يقوم بمعالجة الصور الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ويصنف المستندات ويطبق عليها العلامات (الوسوم)، بحيث تصبح كل فاتورة وعقد وإيصال قابلة للبحث الفوري حسب المحتوى. يتعامل Gotenberg وApache Tika مع مستندات Office والتنسيقات المعقدة التي قد تفوتها مسارات عمل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) القياسية.

استضافة Paperless-ngx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على السجلات المالية الحساسة والعقود والمستندات الشخصية على بنيتك التحتية الخاصة — وليس أبدًا على سحابة طرف ثالث. تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة معالجة سريعة للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) حتى للمجموعات الكبيرة من المستندات، بينما تحمي وحدات التخزين الدائمة أرشيفك وقاعدة بياناتك بالكامل خلال التحديثات وإعادة التشغيل.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Paperless-ngx

فهرسة OCR أوتوماتيكية

يتم مسح كل مستند تم تحميله تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بحيث تتم فهرسة نصه الكامل والبحث فيه في غضون ثوانٍ من التحميل، بغض النظر عما إذا كان قد وصل كملف PDF أو صورة ممسوحة ضوئيًا.

تصنيف ذكي

يتعلم Paperless-ngx من أنماط مؤسستك ويطبق تلقائيًا العلامات والمراسلين وأنواع المستندات بناءً على المحتوى، مما يقلل الفرز اليدوي إلى ما يقرب من الصفر.

بحث بالنص الكامل

ابحث في المحتوى الكامل لكل مستند في أرشيفك مع التصفية المتقدمة حسب التاريخ، العلامة، المراسل، ونوع المستند لاسترجاع دقيق.

وصول متعدد المستخدمين

تسمح ضوابط الأذونات الدقيقة لعدة مستخدمين بمشاركة الأرشيف نفسه مع وصول قائم على الأدوار، مما يجعله مناسبًا للفرق الصغيرة والأسر العائلية على حد سواء.

دعم مستندات المكتب

يتعامل تكامل Gotenberg و Apache Tika مع مستندات Word و Excel وتنسيقات Office الأخرى بالإضافة إلى ملفات PDF والصور، مما يوفر لك أرشيفًا واحدًا لجميع أنواع المستندات.

لماذا تشغّل Paperless-ngx على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

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شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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