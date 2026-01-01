Paperless-ngx هو نظام لإدارة المستندات يتم صيانته بواسطة المجتمع، يحول المستندات الورقية المادية إلى أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث. يقوم بمعالجة الصور الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ويصنف المستندات ويطبق عليها العلامات (الوسوم)، بحيث تصبح كل فاتورة وعقد وإيصال قابلة للبحث الفوري حسب المحتوى. يتعامل Gotenberg وApache Tika مع مستندات Office والتنسيقات المعقدة التي قد تفوتها مسارات عمل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) القياسية.

استضافة Paperless-ngx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على السجلات المالية الحساسة والعقود والمستندات الشخصية على بنيتك التحتية الخاصة — وليس أبدًا على سحابة طرف ثالث. تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة معالجة سريعة للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) حتى للمجموعات الكبيرة من المستندات، بينما تحمي وحدات التخزين الدائمة أرشيفك وقاعدة بياناتك بالكامل خلال التحديثات وإعادة التشغيل.