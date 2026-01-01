نشر Paperless-ngx بنقرة واحدة.
نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر يقوم بمسح وفهرسة مستنداتك الورقية باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وأرشفتها في مكتبة رقمية قابلة للبحث بالكامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Paperless-ngx؟
Paperless-ngx هو نظام لإدارة المستندات يتم صيانته بواسطة المجتمع، يحول المستندات الورقية المادية إلى أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث. يقوم بمعالجة الصور الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ويصنف المستندات ويطبق عليها العلامات (الوسوم)، بحيث تصبح كل فاتورة وعقد وإيصال قابلة للبحث الفوري حسب المحتوى. يتعامل Gotenberg وApache Tika مع مستندات Office والتنسيقات المعقدة التي قد تفوتها مسارات عمل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) القياسية.
استضافة Paperless-ngx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على السجلات المالية الحساسة والعقود والمستندات الشخصية على بنيتك التحتية الخاصة — وليس أبدًا على سحابة طرف ثالث. تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة معالجة سريعة للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) حتى للمجموعات الكبيرة من المستندات، بينما تحمي وحدات التخزين الدائمة أرشيفك وقاعدة بياناتك بالكامل خلال التحديثات وإعادة التشغيل.
الميزات الأساسية في Paperless-ngx
فهرسة OCR أوتوماتيكية
يتم مسح كل مستند تم تحميله تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بحيث تتم فهرسة نصه الكامل والبحث فيه في غضون ثوانٍ من التحميل، بغض النظر عما إذا كان قد وصل كملف PDF أو صورة ممسوحة ضوئيًا.
تصنيف ذكي
يتعلم Paperless-ngx من أنماط مؤسستك ويطبق تلقائيًا العلامات والمراسلين وأنواع المستندات بناءً على المحتوى، مما يقلل الفرز اليدوي إلى ما يقرب من الصفر.
بحث بالنص الكامل
ابحث في المحتوى الكامل لكل مستند في أرشيفك مع التصفية المتقدمة حسب التاريخ، العلامة، المراسل، ونوع المستند لاسترجاع دقيق.
وصول متعدد المستخدمين
تسمح ضوابط الأذونات الدقيقة لعدة مستخدمين بمشاركة الأرشيف نفسه مع وصول قائم على الأدوار، مما يجعله مناسبًا للفرق الصغيرة والأسر العائلية على حد سواء.
دعم مستندات المكتب
يتعامل تكامل Gotenberg و Apache Tika مع مستندات Word و Excel وتنسيقات Office الأخرى بالإضافة إلى ملفات PDF والصور، مما يوفر لك أرشيفًا واحدًا لجميع أنواع المستندات.
لماذا تشغّل Paperless-ngx على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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