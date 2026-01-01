نشر TimeTagger بنقرة واحدة.
متتبع وقت شخصي يعطي الأولوية للخصوصية، مع جدول زمني تفاعلي، وعلامات، وتقارير، وسير عمل بومودورو مدمج.
اختر خطة VPS لـ TimeTagger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TimeTagger؟
TimeTagger هو متتبع وقت مفتوح المصدر وقائم على الويب، مبني حول جدول زمني تفاعلي وسير عمل يعتمد على العلامات بدلاً من التسلسلات الهرمية الصارمة للمشاريع. مصمم للمستقلين والاستشاريين والأفراد الذين يفوترون بالساعة، فإنه يحل محل برامج جداول الدوام المعقدة بواجهة مستخدم سريعة وسهلة الاستخدام عبر لوحة المفاتيح تعمل في أي متصفح حديث وتتزامن عبر الأجهزة.
استضافة TimeTagger ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي كل دقيقة مسجلة وعلامة عميل وتصدير فاتورة تحت سيطرتك — لا توجد خدمة SaaS لطرف ثالث تحتجز سجل فواتيرك رهينة، ولا توجد رسوم لكل مقعد، ولا يوجد خطر إغلاق حساب خلال أسبوع مزدحم.
الميزات الأساسية في TimeTagger
الجدول الزمني التفاعلي
تصور يومك على جدول زمني قابل للتكبير حيث يمكنك سحب السجلات وتغيير حجمها وتقسيمها لتتوافق تمامًا مع كيفية إنجاز العمل.
التتبع القائم على الوسوم
تخطى هياكل المشاريع الجامدة ووسم العمل بعلامات حرة الشكل، بحيث يمكن أن ينتمي السجل نفسه إلى عميل، ومهمة، ورمز فوترة في آن واحد.
تقارير PDF و CSV
أنشئ تقارير مصفاة حسب العلامة أو الفترة أو الهدف وصدّرها بصيغة PDF أو CSV للفواتير والمحاسبة وتحديثات الفريق.
الأهداف وبومودورو
حدد أهدافًا يومية أو أسبوعية أو شهرية للساعات وقم بتشغيل جلسات بومودورو مركزة مباشرة داخل المتتبع — لا توجد تطبيقات إضافية مطلوبة.
مزامنة عبر الأجهزة
تتبع من سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف باستخدام واجهة المستخدم الويب المتجاوبة، وتتم مزامنة كل تغيير تلقائيًا مع الخادم المستضاف ذاتيًا.
الخصوصية حسب التصميم
جميع السجلات مخزنة في قاعدة بيانات SQLite محلية على VPS الخاص بك، لذلك لا تصل أسماء العملاء وساعات العمل وبيانات الفواتير أبدًا إلى سحابة طرف ثالث.
لماذا تشغّل TimeTagger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
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