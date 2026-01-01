خصم يصل إلى 68% على Quasarr

نشر Quasarr بنقرة واحدة.

جسر JDownloader الذي يعرض فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd لمكدس وسائط Arr بالكامل.

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نشر Quasarr بنقرة واحدة.

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KVM 2
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تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Quasarr؟

Quasarr هو خدمة Python خفيفة الوزن تتظاهر بأنها فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd، ثم ترسل كل عملية تنزيل إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات سحابة My JDownloader الخاصة بها. والنتيجة هي جسر سلس يتيح لـ Radarr و Sonarr و Lidarr و Prowlarr و Magazarr البحث والتنزيل من مضيفين بنقرة واحدة دون الحاجة إلى لمس Usenet أو BitTorrent الحقيقيين.

استضافة Quasarr ذاتيًا على خادم VPS يحافظ على الجسر متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة، جنبًا إلى جنب مع JDownloader، ويتضمن تدفقًا مدمجًا لفك تشفير CAPTCHA للروابط المحمية. يمكن للرعاة النشطين على GitHub توصيل SponsorsHelper لحل رموز CAPTCHA تلقائيًا.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Quasarr

جسر JDownloader

يعيد توجيه كل عملية التقاط من Radarr و Sonarr و Lidarr و Magazarr مباشرة إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات السحابة (cloud API) الخاصة بـ My JDownloader.

Newznab مفهرس

يعرض كوازار نقطة نهاية بحث متوافقة مع Newznab بحيث يمكن لمجموعة Arr العثور على الإصدارات على المستضيفين المدعومين بنقرة واحدة باستخدام معرفات IMDb أو استعلامات نصية.

محاكاة عميل SABnzbd

يعمل كعميل تنزيل لـ SABnzbd بحيث يمكن لـ Radarr و Sonarr و Lidarr وضع التنزيلات المكتملة في قائمة الانتظار ومراقبتها واستيرادها دون أي تغييرات على سير عملهم.

فك تشفير الكابتشا

يتعامل فك تشفير الروابط المدمج مع الإصدارات المحمية بواسطة CAPTCHA، مع نصوص Tampermonkey البرمجية الاختيارية وتكامل SponsorsHelper لحلها تلقائيًا.

التحكم في الفئة والمرآة

تحافظ القوائم البيضاء الخاصة بكل فئة لأسماء المضيفين ومرايا التنزيل على مكتبتك ضمن المصادر التي تثق بها، دون تغيير إعدادات Arr.

الإشعارات والمصادقة

إشعارات Discord و Telegram الاختيارية بالإضافة إلى المصادقة المستندة إلى النموذج أو مصادقة HTTP الأساسية تحمي واجهة المستخدم للويب وتبقيك على اطلاع.

لماذا تشغّل Quasarr على Hostinger؟

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شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

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