Quasarr هو خدمة Python خفيفة الوزن تتظاهر بأنها فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd، ثم ترسل كل عملية تنزيل إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات سحابة My JDownloader الخاصة بها. والنتيجة هي جسر سلس يتيح لـ Radarr و Sonarr و Lidarr و Prowlarr و Magazarr البحث والتنزيل من مضيفين بنقرة واحدة دون الحاجة إلى لمس Usenet أو BitTorrent الحقيقيين.

استضافة Quasarr ذاتيًا على خادم VPS يحافظ على الجسر متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة، جنبًا إلى جنب مع JDownloader، ويتضمن تدفقًا مدمجًا لفك تشفير CAPTCHA للروابط المحمية. يمكن للرعاة النشطين على GitHub توصيل SponsorsHelper لحل رموز CAPTCHA تلقائيًا.