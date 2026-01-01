نشر Quasarr بنقرة واحدة.
جسر JDownloader الذي يعرض فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd لمكدس وسائط Arr بالكامل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Quasarr؟
Quasarr هو خدمة Python خفيفة الوزن تتظاهر بأنها فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd، ثم ترسل كل عملية تنزيل إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات سحابة My JDownloader الخاصة بها. والنتيجة هي جسر سلس يتيح لـ Radarr و Sonarr و Lidarr و Prowlarr و Magazarr البحث والتنزيل من مضيفين بنقرة واحدة دون الحاجة إلى لمس Usenet أو BitTorrent الحقيقيين.
استضافة Quasarr ذاتيًا على خادم VPS يحافظ على الجسر متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة، جنبًا إلى جنب مع JDownloader، ويتضمن تدفقًا مدمجًا لفك تشفير CAPTCHA للروابط المحمية. يمكن للرعاة النشطين على GitHub توصيل SponsorsHelper لحل رموز CAPTCHA تلقائيًا.
الميزات الأساسية في Quasarr
جسر JDownloader
يعيد توجيه كل عملية التقاط من Radarr و Sonarr و Lidarr و Magazarr مباشرة إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات السحابة (cloud API) الخاصة بـ My JDownloader.
Newznab مفهرس
يعرض كوازار نقطة نهاية بحث متوافقة مع Newznab بحيث يمكن لمجموعة Arr العثور على الإصدارات على المستضيفين المدعومين بنقرة واحدة باستخدام معرفات IMDb أو استعلامات نصية.
محاكاة عميل SABnzbd
يعمل كعميل تنزيل لـ SABnzbd بحيث يمكن لـ Radarr و Sonarr و Lidarr وضع التنزيلات المكتملة في قائمة الانتظار ومراقبتها واستيرادها دون أي تغييرات على سير عملهم.
فك تشفير الكابتشا
يتعامل فك تشفير الروابط المدمج مع الإصدارات المحمية بواسطة CAPTCHA، مع نصوص Tampermonkey البرمجية الاختيارية وتكامل SponsorsHelper لحلها تلقائيًا.
التحكم في الفئة والمرآة
تحافظ القوائم البيضاء الخاصة بكل فئة لأسماء المضيفين ومرايا التنزيل على مكتبتك ضمن المصادر التي تثق بها، دون تغيير إعدادات Arr.
الإشعارات والمصادقة
إشعارات Discord و Telegram الاختيارية بالإضافة إلى المصادقة المستندة إلى النموذج أو مصادقة HTTP الأساسية تحمي واجهة المستخدم للويب وتبقيك على اطلاع.
لماذا تشغّل Quasarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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