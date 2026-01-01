Homebox هو نظام جرد وتنظيم مصمم خصيصًا للمستخدمين المنزليين الذين يرغبون في تنظيم ممتلكاتهم الشخصية. يتيح لك فهرسة العناصر بالصور والحقول المخصصة وعلامات الموقع، مع تتبع الضمانات وتواريخ الشراء والقيم لأغراض وثائق التأمين. وتسهل ميزة ترميز QR تحديد وتحديد موقع العناصر بسهولة عبر الغرف أو مساحات التخزين.

استضافة Homebox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات المخزون الحساسة — بما في ذلك تفاصيل الممتلكات الثمينة وسجل الشراء — خاصة تمامًا، بدون رسوم اشتراك، وبدون حدود للتخزين، وبدون أي خطر من قيام خدمة طرف ثالث بقطع وصولك إلى بياناتك.