نشر Homebox بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام جرد منزلي مستضاف ذاتيًا لتتبع وتنظيم وإدارة ممتلكاتك الشخصية بخصوصية تامة.
اختر خطة VPS لـ Homebox
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Homebox؟
Homebox هو نظام جرد وتنظيم مصمم خصيصًا للمستخدمين المنزليين الذين يرغبون في تنظيم ممتلكاتهم الشخصية. يتيح لك فهرسة العناصر بالصور والحقول المخصصة وعلامات الموقع، مع تتبع الضمانات وتواريخ الشراء والقيم لأغراض وثائق التأمين. وتسهل ميزة ترميز QR تحديد وتحديد موقع العناصر بسهولة عبر الغرف أو مساحات التخزين.
استضافة Homebox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات المخزون الحساسة — بما في ذلك تفاصيل الممتلكات الثمينة وسجل الشراء — خاصة تمامًا، بدون رسوم اشتراك، وبدون حدود للتخزين، وبدون أي خطر من قيام خدمة طرف ثالث بقطع وصولك إلى بياناتك.
الميزات الأساسية في Homebox
تسمية كود QR
أنشئ وامسح رموز QR ضوئيًا لتحديد العناصر بسرعة، مما يقلل وقت البحث عبر المجموعات الكبيرة ومساحات التخزين.
تتبع الضمان
سجل تواريخ الشراء والضمانات والإيصالات مع تنبيهات انتهاء الصلاحية حتى لا تفوتك فترة المطالبة أبدًا.
شركة قائمة على الموقع
قم بتعيين العناصر إلى غرف محددة أو مناطق تخزين وابحث حسب الموقع للعثور على أي شيء على الفور.
تتبع القيمة والتأمين
تسجيل قيم العناصر وإنشاء تقارير لتوثيق التأمين على المنزل وحساب صافي الثروة.
الأسر متعددة المستخدمين
شارك مخزونك مع أفراد العائلة، وامنحهم أذونات لإدارة ممتلكات المنزل بشكل تعاوني.
لماذا تشغّل Homebox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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