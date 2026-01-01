منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر لبناء متاجر إلكترونية حديثة وقابلة للتطوير لـ B2C و B2B.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shopware؟
Shopware هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على PHP و Symfony، مصممة للتجار الذين يرغبون في المرونة والأداء والملكية الكاملة لمتجرهم. تتيح بنيتها القائمة على API أولاً، وقدراتها اللامركزية (headless)، ومنشئ القواعد (Rule Builder) أن تكون مناسبة بنفس القدر للعلامات التجارية سريعة الانتشار الموجهة للمستهلك مباشرةً، وكتالوجات B2B المعقدة ذات التسعير المخصص والتجزئة وسير العمل.
تُبقي استضافة Shopware ذاتيًا على VPS الخاص بك بيانات العملاء والطلبات وتكاملات الدفع تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل طلب وبدون قيود على المنصة. يجمع هذا القالب Shopware مع MariaDB، و Redis للتخزين المؤقت والجلسات، و OpenSearch لاكتشاف المنتجات بسرعة، مما يمنحك حزمة جاهزة للإنتاج ومستعدة لحركة المرور الحقيقية.
الميزات الأساسية في Shopware
بلا واجهة أمامية ويعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولاً
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات المتجر وواجهة برمجة تطبيقات المسؤول إنشاء واجهات متاجر مخصصة وعمليات دمج في أي إطار عمل، مع الحفاظ على Shopware كمحرك للتجارة.
منشئ القواعد
تكوين الأسعار الديناميكية، والعروض الترويجية، وطرق الشحن، وخيارات الدفع بناءً على سلة التسوق أو العميل أو السياق — دون الحاجة لكتابة أي تعليمات برمجية.
تجارب التسوق المرئية
تُمكّن تخطيطات السحب والإفلات وكتل CMS التجار من إنشاء صفحات الفئات والصفحات المقصودة المصممة خصيصًا للحملات وشرائح العملاء.
ميزات B2B مدمجة
يدعم التسعير الخاص بالعملاء، وسير عمل عروض الأسعار، وإدارة الموظفين، والطلب بالجملة مبيعات B2B المعقدة جاهزة للاستخدام.
OpenSearch البحث عن المنتجات
يمكّن OpenSearch البحث السريع والمتعدد الأوجه عن المنتجات عبر الكتالوجات الكبيرة مع ضبط الملاءمة وفلاتر تتجاوز قدرات بحث MySQL.
ملحقات وتطبيقات
يقدم متجر Shopware آلاف المكونات الإضافية والتطبيقات للمدفوعات والتسويق وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتحليلات لتوسيع المنصة مع نموك.
لماذا تشغّل Shopware على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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