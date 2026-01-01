Shopware هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على PHP و Symfony، مصممة للتجار الذين يرغبون في المرونة والأداء والملكية الكاملة لمتجرهم. تتيح بنيتها القائمة على API أولاً، وقدراتها اللامركزية (headless)، ومنشئ القواعد (Rule Builder) أن تكون مناسبة بنفس القدر للعلامات التجارية سريعة الانتشار الموجهة للمستهلك مباشرةً، وكتالوجات B2B المعقدة ذات التسعير المخصص والتجزئة وسير العمل.

تُبقي استضافة Shopware ذاتيًا على VPS الخاص بك بيانات العملاء والطلبات وتكاملات الدفع تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل طلب وبدون قيود على المنصة. يجمع هذا القالب Shopware مع MariaDB، و Redis للتخزين المؤقت والجلسات، و OpenSearch لاكتشاف المنتجات بسرعة، مما يمنحك حزمة جاهزة للإنتاج ومستعدة لحركة المرور الحقيقية.