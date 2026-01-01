Passbolt هو مدير كلمات مرور مفتوح المصدر مصمم للفرق التي تحتاج إلى تخزين بيانات الاعتماد ومشاركتها ومراجعتها بشكل آمن. يتم تشفير كل كلمة مرور تشفيرًا شاملاً باستخدام OpenPGP قبل أن تغادر المتصفح — ولا يرى الخادم أبدًا أسرارك النصية الواضحة. على عكس الخزائن العامة، تم تصميم Passbolt من الألف إلى الياء للتعاون: يمكنك مشاركة كلمات المرور الفردية أو المجلدات بأكملها مع الزملاء دون الكشف عن المفتاح الأساسي.

استضافة Passbolt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن قاعدة بيانات بيانات الاعتماد الخاصة بك لا تلامس أبدًا خادم طرف ثالث. أنت تتحكم في مفاتيح التشفير وسجلات الوصول وسياسة الاحتفاظ بالبيانات — وهو متطلب حاسم للفرق التي تخضع لالتزامات الامتثال مثل SOC 2 أو ISO 27001 أو GDPR.