نشر Passbolt بنقرة واحدة.
مدير كلمات مرور مفتوح المصدر للفرق، مصمم للتعاون، مع تشفير شامل وخصوصية استضافة ذاتية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Passbolt؟
Passbolt هو مدير كلمات مرور مفتوح المصدر مصمم للفرق التي تحتاج إلى تخزين بيانات الاعتماد ومشاركتها ومراجعتها بشكل آمن. يتم تشفير كل كلمة مرور تشفيرًا شاملاً باستخدام OpenPGP قبل أن تغادر المتصفح — ولا يرى الخادم أبدًا أسرارك النصية الواضحة. على عكس الخزائن العامة، تم تصميم Passbolt من الألف إلى الياء للتعاون: يمكنك مشاركة كلمات المرور الفردية أو المجلدات بأكملها مع الزملاء دون الكشف عن المفتاح الأساسي.
استضافة Passbolt ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن قاعدة بيانات بيانات الاعتماد الخاصة بك لا تلامس أبدًا خادم طرف ثالث. أنت تتحكم في مفاتيح التشفير وسجلات الوصول وسياسة الاحتفاظ بالبيانات — وهو متطلب حاسم للفرق التي تخضع لالتزامات الامتثال مثل SOC 2 أو ISO 27001 أو GDPR.
الميزات الأساسية في Passbolt
التشفير الشامل
يتم تشفير جميع كلمات المرور باستخدام OpenPGP في المتصفح قبل إرسالها إلى الخادم، لذلك لا يمكن للمضيف الوصول إلى الأسرار النصية الواضحة أبدًا.
مشاركة دقيقة
شارك كلمات المرور أو المجلدات الفردية مع مستخدمين أو مجموعات محددة، مع ضوابط وصول للقراءة أو الكتابة لكل إذن.
سجل تدقيق كامل
كل عملية وصول ومشاركة ونسخ وتحديث يتم تسجيلها مع طابع زمني وهوية المستخدم، مما يمنح فرق الأمان سجلًا كاملًا لنشاط بيانات الاعتماد.
إضافة المتصفح
الملحقات الرسمية لمتصفحي Chrome و Firefox تملأ بيانات الاعتماد تلقائيًا في المواقع المتطابقة مباشرة من المخزن، دون كشف كلمات المرور في الحافظة.
REST API و CLI
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة وأداة سطر أوامر (CLI) رسمية تتيح لفرق DevOps دمج Passbolt في نصوص التزويد، ومسارات CI/CD، وسير عمل تدوير الأسرار.
لماذا تشغّل Passbolt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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