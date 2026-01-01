نشر withoutbg بنقرة واحدة.
أداة إزالة خلفية بالذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا تعالج الصور محليًا بدون الاعتماد على السحابة أو رسوم لكل صورة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام withoutbg؟
withoutbg هو تطبيق إزالة خلفية يعمل بالذكاء الاصطناعي ومستضاف ذاتيًا، يدير مسار نموذج ONNX رباعي المراحل بالكامل على الخادم الخاص بك. يوفر واجهة ويب بالسحب والإفلات لإزالة الخلفيات من صور المنتجات والصور الشخصية والصور التسويقية — دون إرسال الملفات إلى خدمة سحابية أو دفع رسوم لكل صورة. يجمع المسار بين تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، وFocus Matting، ونموذج تحسين لإنتاج نتائج نظيفة بخلفية شفافة من استدلال وحدة المعالجة المركزية وحدها.
يتم تجميع جميع أوزان النموذج داخل صورة Docker، لذلك لا يوجد شيء لتهيئته بخلاف نشر الحاوية — لا توجد تنزيلات للنماذج، لا تتطلب وحدة معالجة رسومات، لا توجد مكالمات API خارجية على مسار المعالجة.
الميزات الأساسية في withoutbg
مسار نموذج AI المحلي
يتم تشغيل جميع عمليات إزالة الخلفية على الخادم الخاص بك باستخدام نماذج ONNX المجمعة — لا يتم إرسال أي صورة إلى خدمة سحابية خارجية أبدًا.
معالجة رباعية المراحل
تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، وFocus Matting، ونموذج تنقية تعمل معًا لإنتاج حواف نظيفة على الشعر والفراء والمواضيع المعقدة.
لا يتطلب GPU
استدلال ONNX المعتمد على وحدة المعالجة المركزية يعني أن أي خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي يمكنه تشغيل مسار النموذج الكامل بدون أجهزة GPU أو إعداد CUDA.
واجهة مستخدم الويب بالسحب والإفلات
واجهة مبنية على React تتيح للمستخدمين إسقاط الصور وتنزيل نتائج بخلفية شفافة بتنسيق PNG أو JPEG أو WebP دون أي إعداد.
دون رسوم على كل صورة
تُزيل الاستضافة الذاتية رسوم كل صورة من واجهات برمجة تطبيقات إزالة الخلفية كخدمة (SaaS) — مما يتيح معالجة صور غير محدودة بتكلفة خادم افتراضي خاص (VPS) ثابتة.
لماذا تشغّل withoutbg على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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