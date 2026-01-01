خصم يصل إلى 68% على withoutbg

نشر withoutbg بنقرة واحدة.

أداة إزالة خلفية بالذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا تعالج الصور محليًا بدون الاعتماد على السحابة أو رسوم لكل صورة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر withoutbg بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام withoutbg؟

withoutbg هو تطبيق إزالة خلفية يعمل بالذكاء الاصطناعي ومستضاف ذاتيًا، يدير مسار نموذج ONNX رباعي المراحل بالكامل على الخادم الخاص بك. يوفر واجهة ويب بالسحب والإفلات لإزالة الخلفيات من صور المنتجات والصور الشخصية والصور التسويقية — دون إرسال الملفات إلى خدمة سحابية أو دفع رسوم لكل صورة. يجمع المسار بين تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، وFocus Matting، ونموذج تحسين لإنتاج نتائج نظيفة بخلفية شفافة من استدلال وحدة المعالجة المركزية وحدها.

يتم تجميع جميع أوزان النموذج داخل صورة Docker، لذلك لا يوجد شيء لتهيئته بخلاف نشر الحاوية — لا توجد تنزيلات للنماذج، لا تتطلب وحدة معالجة رسومات، لا توجد مكالمات API خارجية على مسار المعالجة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في withoutbg

مسار نموذج AI المحلي

يتم تشغيل جميع عمليات إزالة الخلفية على الخادم الخاص بك باستخدام نماذج ONNX المجمعة — لا يتم إرسال أي صورة إلى خدمة سحابية خارجية أبدًا.

معالجة رباعية المراحل

تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، وFocus Matting، ونموذج تنقية تعمل معًا لإنتاج حواف نظيفة على الشعر والفراء والمواضيع المعقدة.

لا يتطلب GPU

استدلال ONNX المعتمد على وحدة المعالجة المركزية يعني أن أي خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي يمكنه تشغيل مسار النموذج الكامل بدون أجهزة GPU أو إعداد CUDA.

واجهة مستخدم الويب بالسحب والإفلات

واجهة مبنية على React تتيح للمستخدمين إسقاط الصور وتنزيل نتائج بخلفية شفافة بتنسيق PNG أو JPEG أو WebP دون أي إعداد.

دون رسوم على كل صورة

تُزيل الاستضافة الذاتية رسوم كل صورة من واجهات برمجة تطبيقات إزالة الخلفية كخدمة (SaaS) — مما يتيح معالجة صور غير محدودة بتكلفة خادم افتراضي خاص (VPS) ثابتة.

لماذا تشغّل withoutbg على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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