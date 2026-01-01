withoutbg هو تطبيق إزالة خلفية يعمل بالذكاء الاصطناعي ومستضاف ذاتيًا، يدير مسار نموذج ONNX رباعي المراحل بالكامل على الخادم الخاص بك. يوفر واجهة ويب بالسحب والإفلات لإزالة الخلفيات من صور المنتجات والصور الشخصية والصور التسويقية — دون إرسال الملفات إلى خدمة سحابية أو دفع رسوم لكل صورة. يجمع المسار بين تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، وFocus Matting، ونموذج تحسين لإنتاج نتائج نظيفة بخلفية شفافة من استدلال وحدة المعالجة المركزية وحدها.

يتم تجميع جميع أوزان النموذج داخل صورة Docker، لذلك لا يوجد شيء لتهيئته بخلاف نشر الحاوية — لا توجد تنزيلات للنماذج، لا تتطلب وحدة معالجة رسومات، لا توجد مكالمات API خارجية على مسار المعالجة.