Flame هي صفحة بدء مستضافة ذاتيًا تحول خادمك إلى مركز منظم لجميع تطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. تتم إدارة كل شيء من خلال واجهة مستخدم رسومية (GUI) مدمجة — لا توجد ملفات تكوين لتعديلها، ولا تتطلب إعادة تشغيل. أضف التطبيقات، ونظم الإشارات المرجعية، وخصص المظهر بالكامل من المتصفح.

على عكس خدمات لوحة المعلومات المستضافة، يعمل Flame بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يحافظ على خصوصية مخزون خدماتك وإشاراتك المرجعية. يكتشف تكامل تسمية Docker الخاص به الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا، بحيث تظل لوحة معلوماتك محدثة عند نشر خدمات جديدة.