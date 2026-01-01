نشر Flame بتثبيت بنقرة واحدة.
صفحة بدء ولوحة تحكم منزلية مستضافة ذاتيًا لخادمك الشخصي وخدمات المعمل المنزلي.
اختر خطة VPS لـ Flame
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Flame؟
Flame هي صفحة بدء مستضافة ذاتيًا تحول خادمك إلى مركز منظم لجميع تطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. تتم إدارة كل شيء من خلال واجهة مستخدم رسومية (GUI) مدمجة — لا توجد ملفات تكوين لتعديلها، ولا تتطلب إعادة تشغيل. أضف التطبيقات، ونظم الإشارات المرجعية، وخصص المظهر بالكامل من المتصفح.
على عكس خدمات لوحة المعلومات المستضافة، يعمل Flame بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يحافظ على خصوصية مخزون خدماتك وإشاراتك المرجعية. يكتشف تكامل تسمية Docker الخاص به الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا، بحيث تظل لوحة معلوماتك محدثة عند نشر خدمات جديدة.
الميزات الأساسية في Flame
الإدارة القائمة على واجهة المستخدم الرسومية
إضافة وتحديث وحذف التطبيقات والإشارات المرجعية مباشرة من واجهة الويب دون تعديل أي ملفات تهيئة.
الاكتشاف التلقائي لـ Docker
يكتشف تلقائيًا الحاويات قيد التشغيل عن طريق قراءة تسميات Docker، مما يحافظ على مزامنة لوحة التحكم الخاصة بك مع الخدمات المنشورة.
بحث متكامل
شريط بحث مُدمج يدعم 11 مزود بحث ويب ويصفي التطبيقات المحلية والإشارات المرجعية في الوقت الفعلي.
قوالب مخصصة
اختر من بين 15 سمة ألوان مدمجة أو أنشئ سمة خاصة بك باستخدام محرر السمات المخصص وتجاوزات CSS.
أداة الطقس
اعرض أحوال الطقس المباشرة على لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام مفتاح API مجاني للطقس وإحداثيات موقعك.
لماذا تشغّل Flame على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.