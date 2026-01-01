Starbase 80 هي صفحة بدء خادم بسيطة وسريعة للغاية لبيئات Docker. تقوم بعرض صفحة رئيسية HTML ثابتة بالكامل من ملف تهيئة JSON بسيط، بدون أي JavaScript في المتصفح — يتم تحميل الصفحات فورًا بدون أي عبء إضافي للإطار. خصص المظهر باستخدام متغيرات البيئة التي تتحكم في العنوان، الشعار، ألوان الخلفية، الوضع الداكن، وسلوك الروابط.

على عكس لوحات المعلومات كثيفة التكامل، لا يتطلب Starbase 80 رموز API، ولا وصولاً للشبكة إلى حاوياتك، ولا صيانة مستمرة — فقط ملف JSON يحتوي على روابطك وأيقوناتك. يدعم أيقونات Dashboard، وأيقونات Material Design، وأيقونات selfh.st جاهزة للاستخدام، مما يسهل بناء صفحة رئيسية مصقولة وذات علامة تجارية لأي إعداد مستضاف ذاتيًا.