نشر Starbase 80 بتثبيت بنقرة واحدة.
صفحة رئيسية خفيفة وسريعة للخادم لتنظيم الروابط لحاوياتك وخدماتك المستضافة ذاتيًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Starbase 80؟
Starbase 80 هي صفحة بدء خادم بسيطة وسريعة للغاية لبيئات Docker. تقوم بعرض صفحة رئيسية HTML ثابتة بالكامل من ملف تهيئة JSON بسيط، بدون أي JavaScript في المتصفح — يتم تحميل الصفحات فورًا بدون أي عبء إضافي للإطار. خصص المظهر باستخدام متغيرات البيئة التي تتحكم في العنوان، الشعار، ألوان الخلفية، الوضع الداكن، وسلوك الروابط.
على عكس لوحات المعلومات كثيفة التكامل، لا يتطلب Starbase 80 رموز API، ولا وصولاً للشبكة إلى حاوياتك، ولا صيانة مستمرة — فقط ملف JSON يحتوي على روابطك وأيقوناتك. يدعم أيقونات Dashboard، وأيقونات Material Design، وأيقونات selfh.st جاهزة للاستخدام، مما يسهل بناء صفحة رئيسية مصقولة وذات علامة تجارية لأي إعداد مستضاف ذاتيًا.
الميزات الأساسية في Starbase 80
تحميل فوري للصفحات
يُصدر Starbase 80 HTML ثابتًا ونقيًا بدون أي جافاسكريبت من جانب العميل، مما يجعل صفحتك الرئيسية تُحمّل في أجزاء من الثانية بغض النظر عن حمل الخادم.
تكوين مستند إلى JSON
حدد جميع خدماتك وفئاتك وأيقوناتك وروابطك في ملف config.json واحد — لا توجد قاعدة بيانات، ولا محرر واجهة مستخدم، ولا ترحيلات.
دعم الأيقونات الغني
استخدم أيقونات لوحة التحكم، أو أيقونات Material Design، أو أيقونات selfh.st بالاسم، أو قدّم ملفات الصور الخاصة بك من مجلد مثبت (bind-mounted).
الوضع الداكن مدمج
وضع داكن تلقائي متوافق مع نظام التشغيل مع ألوان خلفية قابلة للتكوين لكل من السمات الفاتحة والداكنة باستخدام قيم ألوان Tailwind أو رموز سداسية عشرية.
عدم الوصول للحاويات
لا يتطلب مقبس Docker ولا تكاملات API — Starbase 80 هو مشغل روابط خالص بدون وصول للقراءة إلى حاوياتك قيد التشغيل.
لماذا تشغّل Starbase 80 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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