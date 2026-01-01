خصم يصل إلى 68% على Starbase 80

نشر Starbase 80 بتثبيت بنقرة واحدة.

صفحة رئيسية خفيفة وسريعة للخادم لتنظيم الروابط لحاوياتك وخدماتك المستضافة ذاتيًا.

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319/الشهر
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نشر Starbase 80 بتثبيت بنقرة واحدة.

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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 32TB
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KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Starbase 80؟

Starbase 80 هي صفحة بدء خادم بسيطة وسريعة للغاية لبيئات Docker. تقوم بعرض صفحة رئيسية HTML ثابتة بالكامل من ملف تهيئة JSON بسيط، بدون أي JavaScript في المتصفح — يتم تحميل الصفحات فورًا بدون أي عبء إضافي للإطار. خصص المظهر باستخدام متغيرات البيئة التي تتحكم في العنوان، الشعار، ألوان الخلفية، الوضع الداكن، وسلوك الروابط.

على عكس لوحات المعلومات كثيفة التكامل، لا يتطلب Starbase 80 رموز API، ولا وصولاً للشبكة إلى حاوياتك، ولا صيانة مستمرة — فقط ملف JSON يحتوي على روابطك وأيقوناتك. يدعم أيقونات Dashboard، وأيقونات Material Design، وأيقونات selfh.st جاهزة للاستخدام، مما يسهل بناء صفحة رئيسية مصقولة وذات علامة تجارية لأي إعداد مستضاف ذاتيًا.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Starbase 80

تحميل فوري للصفحات

يُصدر Starbase 80 HTML ثابتًا ونقيًا بدون أي جافاسكريبت من جانب العميل، مما يجعل صفحتك الرئيسية تُحمّل في أجزاء من الثانية بغض النظر عن حمل الخادم.

تكوين مستند إلى JSON

حدد جميع خدماتك وفئاتك وأيقوناتك وروابطك في ملف config.json واحد — لا توجد قاعدة بيانات، ولا محرر واجهة مستخدم، ولا ترحيلات.

دعم الأيقونات الغني

استخدم أيقونات لوحة التحكم، أو أيقونات Material Design، أو أيقونات selfh.st بالاسم، أو قدّم ملفات الصور الخاصة بك من مجلد مثبت (bind-mounted).

الوضع الداكن مدمج

وضع داكن تلقائي متوافق مع نظام التشغيل مع ألوان خلفية قابلة للتكوين لكل من السمات الفاتحة والداكنة باستخدام قيم ألوان Tailwind أو رموز سداسية عشرية.

عدم الوصول للحاويات

لا يتطلب مقبس Docker ولا تكاملات API — Starbase 80 هو مشغل روابط خالص بدون وصول للقراءة إلى حاوياتك قيد التشغيل.

لماذا تشغّل Starbase 80 على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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