خصم يصل إلى 68% على Lemmy

نشر Lemmy بنقرة واحدة.

منصة تجميع روابط ومناقشة موحدة تتيح للمجتمعات تشغيل منتديات مستقلة متصلة ببعضها البعض عبر فيديفيرس ActivityPub.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Lemmy بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Lemmy

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lemmy؟

Lemmy هو مجمع روابط ومجتمع نقاش موزع ومفتوح المصدر ومجاني — فكر في Reddit، ولكن كل خادم يُدار بشكل مستقل من قبل مجتمعه، وتتصل جميع الخوادم ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub بحيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في المجتمعات عبر Fediverse. تم بناء Lemmy بلغة Rust لاستخدام منخفض للموارد وتزامن عالٍ، ويوفر تعليقات متسلسلة، وتصنيفًا قائمًا على التصويت، وإشرافًا مجتمعيًا مخصصًا، وخوارزميات فرز متعددة، وواجهة مستخدم ويب مصقولة.

تتيح استضافة Lemmy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لمنظمي المجتمعات ومجموعات الهوايات والاهتمامات المتخصصة تشغيل منتداهم الخاص دون نماذج إيرادات مدعومة بالإعلانات، أو التلاعب بالخلاصات الخوارزمية، أو جمع البيانات من منصة مركزية. يحافظ PostgreSQL المضمن واستضافة الصور pict-rs على كل شيء داخل بنيتك التحتية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Lemmy

مجتمعات موحدة

يمكن للمستخدمين في أي نسخة من Lemmy الاشتراك في مجتمعات على خادمك، ويمكن لمستخدميك الاشتراك في مجتمعات في أي مكان في Fediverse.

تعليقات متسلسلة وتصويت

مناقشة متسلسلة مألوفة على غرار Reddit مع تصويت إيجابي وسلبي، وخوارزميات فرز متعددة (الأكثر رواجًا، الأعلى تقييمًا، الأحدث، الأكثر إثارة للجدل)، وعمق تسلسل لا نهائي.

إشراف على مستوى المجتمع

لكل مجتمع مشرفوه الخاصون به مع أذونات دقيقة وقواعد مخصصة وسجل إشراف مخصص للشفافية.

استضافة الصور المدمجة

خادم pict-rs المدمج يتيح للمستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى مثيلك بدون شبكة CDN خارجية أو خدمات طرف ثالث.

ميزات مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي

تحافظ CAPTCHA عند التسجيل، وتحديد المعدل، وقوائم السماح والحظر على مستوى المثيل، وتطبيقات التسجيل القابلة للتكوين على البريد العشوائي وسوء الاستخدام قابلاً للإدارة.

تطبيقات الهاتف المحمول

تتصل العديد من تطبيقات iOS و Android بأي نسخة من Lemmy، حتى يتمكن المستخدمون من التصفح والنشر من أي عميل جوال يفضلونه.

لماذا تشغّل Lemmy على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Noel
Noel

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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