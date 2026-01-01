نشر Lemmy بنقرة واحدة.
منصة تجميع روابط ومناقشة موحدة تتيح للمجتمعات تشغيل منتديات مستقلة متصلة ببعضها البعض عبر فيديفيرس ActivityPub.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lemmy؟
Lemmy هو مجمع روابط ومجتمع نقاش موزع ومفتوح المصدر ومجاني — فكر في Reddit، ولكن كل خادم يُدار بشكل مستقل من قبل مجتمعه، وتتصل جميع الخوادم ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub بحيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في المجتمعات عبر Fediverse. تم بناء Lemmy بلغة Rust لاستخدام منخفض للموارد وتزامن عالٍ، ويوفر تعليقات متسلسلة، وتصنيفًا قائمًا على التصويت، وإشرافًا مجتمعيًا مخصصًا، وخوارزميات فرز متعددة، وواجهة مستخدم ويب مصقولة.
تتيح استضافة Lemmy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لمنظمي المجتمعات ومجموعات الهوايات والاهتمامات المتخصصة تشغيل منتداهم الخاص دون نماذج إيرادات مدعومة بالإعلانات، أو التلاعب بالخلاصات الخوارزمية، أو جمع البيانات من منصة مركزية. يحافظ PostgreSQL المضمن واستضافة الصور pict-rs على كل شيء داخل بنيتك التحتية.
الميزات الأساسية في Lemmy
مجتمعات موحدة
يمكن للمستخدمين في أي نسخة من Lemmy الاشتراك في مجتمعات على خادمك، ويمكن لمستخدميك الاشتراك في مجتمعات في أي مكان في Fediverse.
تعليقات متسلسلة وتصويت
مناقشة متسلسلة مألوفة على غرار Reddit مع تصويت إيجابي وسلبي، وخوارزميات فرز متعددة (الأكثر رواجًا، الأعلى تقييمًا، الأحدث، الأكثر إثارة للجدل)، وعمق تسلسل لا نهائي.
إشراف على مستوى المجتمع
لكل مجتمع مشرفوه الخاصون به مع أذونات دقيقة وقواعد مخصصة وسجل إشراف مخصص للشفافية.
استضافة الصور المدمجة
خادم pict-rs المدمج يتيح للمستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى مثيلك بدون شبكة CDN خارجية أو خدمات طرف ثالث.
ميزات مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي
تحافظ CAPTCHA عند التسجيل، وتحديد المعدل، وقوائم السماح والحظر على مستوى المثيل، وتطبيقات التسجيل القابلة للتكوين على البريد العشوائي وسوء الاستخدام قابلاً للإدارة.
تطبيقات الهاتف المحمول
تتصل العديد من تطبيقات iOS و Android بأي نسخة من Lemmy، حتى يتمكن المستخدمون من التصفح والنشر من أي عميل جوال يفضلونه.
لماذا تشغّل Lemmy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.