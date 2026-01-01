Lemmy هو مجمع روابط ومجتمع نقاش موزع ومفتوح المصدر ومجاني — فكر في Reddit، ولكن كل خادم يُدار بشكل مستقل من قبل مجتمعه، وتتصل جميع الخوادم ببعضها البعض عبر بروتوكول ActivityPub بحيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في المجتمعات عبر Fediverse. تم بناء Lemmy بلغة Rust لاستخدام منخفض للموارد وتزامن عالٍ، ويوفر تعليقات متسلسلة، وتصنيفًا قائمًا على التصويت، وإشرافًا مجتمعيًا مخصصًا، وخوارزميات فرز متعددة، وواجهة مستخدم ويب مصقولة.

تتيح استضافة Lemmy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لمنظمي المجتمعات ومجموعات الهوايات والاهتمامات المتخصصة تشغيل منتداهم الخاص دون نماذج إيرادات مدعومة بالإعلانات، أو التلاعب بالخلاصات الخوارزمية، أو جمع البيانات من منصة مركزية. يحافظ PostgreSQL المضمن واستضافة الصور pict-rs على كل شيء داخل بنيتك التحتية.