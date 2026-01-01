LibrePhotos هو منصة لإدارة الصور ذاتية الاستضافة ومفتوحة المصدر توفر تنظيمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمكتبة صورك الشخصية. على عكس صور Google أو iCloud، تبقى كل صورة على الخادم الخاص بك — لا توجد حدود للتحميل، ولا رسوم اشتراك، ولا وصول لطرف ثالث إلى ذكرياتك. يقوم بمعالجة صورك تلقائيًا باستخدام التعرف على الوجوه، واكتشاف المشاهد، والبحث الدلالي حتى تتمكن من العثور على أي صورة دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.

تمنحك استضافة LibrePhotos ذاتيًا على VPS تحكمًا كاملاً في بياناتك الشخصية الأكثر خصوصية. تتم جميع معالجة ML محليًا — تجميع الوجوه، والتحديد الجغرافي العكسي، واكتشاف الكائنات تحدث على الخادم الخاص بك دون أي استدعاءات لخدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية. سواء كنت تنتقل من خدمة صور سحابية أو تقوم بإنشاء أرشيف عائلي خاص، يوفر LibrePhotos بديلاً مصقولًا وكامل الميزات.