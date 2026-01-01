نشر LibrePhotos بنقرة واحدة.
إدارة الصور المستضافة ذاتيًا مع التعرف التلقائي على الوجوه، واكتشاف الكائنات، والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمجموعتك الكاملة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LibrePhotos؟
LibrePhotos هو منصة لإدارة الصور ذاتية الاستضافة ومفتوحة المصدر توفر تنظيمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمكتبة صورك الشخصية. على عكس صور Google أو iCloud، تبقى كل صورة على الخادم الخاص بك — لا توجد حدود للتحميل، ولا رسوم اشتراك، ولا وصول لطرف ثالث إلى ذكرياتك. يقوم بمعالجة صورك تلقائيًا باستخدام التعرف على الوجوه، واكتشاف المشاهد، والبحث الدلالي حتى تتمكن من العثور على أي صورة دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.
تمنحك استضافة LibrePhotos ذاتيًا على VPS تحكمًا كاملاً في بياناتك الشخصية الأكثر خصوصية. تتم جميع معالجة ML محليًا — تجميع الوجوه، والتحديد الجغرافي العكسي، واكتشاف الكائنات تحدث على الخادم الخاص بك دون أي استدعاءات لخدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية. سواء كنت تنتقل من خدمة صور سحابية أو تقوم بإنشاء أرشيف عائلي خاص، يوفر LibrePhotos بديلاً مصقولًا وكامل الميزات.
الميزات الأساسية في LibrePhotos
التعرف على الوجه
يقوم بتجميع الوجوه تلقائيًا عبر مكتبتك بأكملها، بحيث يمكنك وضع علامة على الأشخاص مرة واحدة والعثور على كل صورة يظهرون فيها على الفور.
بحث صور مدعوم بالـAI
ابحث في صورك حسب الكائنات والمشاهد والأوصاف باستخدام التعلم الآلي على الجهاز — لا يتطلب واجهة برمجة تطبيقات سحابية.
تنظيم الصور أوتوماتيكيًا
تنظم طرق عرض المخطط الزمني والألبومات، مع التجميع القائم على الأحداث وتحديد الموقع الجغرافي العكسي واستخراج بيانات EXIF الوصفية، مكتبتك دون عناء يدوي.
دعم المستخدمين المتعددين
شارك خادم الصور الخاص بك مع أفراد العائلة، لكل منهم مكتبته الخاصة، ونطاق التعرف على الوجوه، وضوابط الوصول.
دعم الخام والفيديو
يتعامل مع ملفات RAW وتنسيقات HEIC/HEIF ومقاطع الفيديو إلى جانب صور JPEG القياسية، مع الحفاظ على جودة الصورة الكاملة والبيانات الوصفية.
لماذا تشغّل LibrePhotos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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