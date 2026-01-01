Pinchflat هو مدير محتوى يوتيوب مستضاف ذاتيًا مبني على yt-dlp يقوم بأتمتة تنزيل وتنظيم مقاطع الفيديو من القنوات وقوائم التشغيل. قم بإعداد قاعدة مرة واحدة — يتحقق Pinchflat بشكل دوري من المحتوى الجديد ويقوم بتنزيله تلقائيًا، مع دعم من الدرجة الأولى لمكتبات Plex و Jellyfin و Kodi بحيث يظل مركز الوسائط الخاص بك محدثًا دون أي عمل يدوي.

يؤدي تشغيل Pinchflat على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى استمرار التنزيلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون استهلاك عرض النطاق الترددي المنزلي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتخطى تكامل SponsorBlock المقاطع الدعائية، ويحول إنشاء موجز RSS القنوات إلى موجزات بودكاست، وتدير ميزة الحذف التلقائي الاختيارية التخزين تلقائيًا مع نمو مكتبتك.