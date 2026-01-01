نشر Pinchflat بنقرة واحدة.
مدير وسائط يوتيوب ذاتي الاستضافة يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو الجديدة تلقائيًا من قنواتك وقوائم التشغيل المفضلة لديك دون أي جهد يدوي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pinchflat؟
Pinchflat هو مدير محتوى يوتيوب مستضاف ذاتيًا مبني على yt-dlp يقوم بأتمتة تنزيل وتنظيم مقاطع الفيديو من القنوات وقوائم التشغيل. قم بإعداد قاعدة مرة واحدة — يتحقق Pinchflat بشكل دوري من المحتوى الجديد ويقوم بتنزيله تلقائيًا، مع دعم من الدرجة الأولى لمكتبات Plex و Jellyfin و Kodi بحيث يظل مركز الوسائط الخاص بك محدثًا دون أي عمل يدوي.
يؤدي تشغيل Pinchflat على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى استمرار التنزيلات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون استهلاك عرض النطاق الترددي المنزلي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتخطى تكامل SponsorBlock المقاطع الدعائية، ويحول إنشاء موجز RSS القنوات إلى موجزات بودكاست، وتدير ميزة الحذف التلقائي الاختيارية التخزين تلقائيًا مع نمو مكتبتك.
الميزات الأساسية في Pinchflat
تنزيلات القناة التلقائية
قم بتعيين قواعد للقنوات أو قوائم التشغيل ويقوم Pinchflat بالتحقق دوريًا من وجود تحميلات جديدة، وتنزيلها تلقائيًا دون أي تشغيل يدوي.
تكامل المركز الإعلامي
دعم من الدرجة الأولى لـ Plex و Jellyfin و Kodi مع نظام تسمية قوي ينظم الملفات تمامًا كما يتوقع خادم الوسائط الخاص بك.
دعم SponsorBlock
يتخطى أو يقطع تلقائيًا المقاطع الدعائية والمقدمات والخواتيم من مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها باستخدام بيانات SponsorBlock المستمدة من المجتمع.
توليد خلاصة RSS
يحول قنوات يوتيوب وقوائم التشغيل إلى خلاصات RSS لتتمكن من متابعة منشئي الفيديو في أي تطبيق بودكاست أو قارئ خلاصات.
إدارة التخزين الذكية
قم بتكوين الحذف التلقائي للمحتوى الأقدم حسب العمر أو العدد للحفاظ على استخدام القرص تحت السيطرة مع نمو أرشيفك.
لماذا تشغّل Pinchflat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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