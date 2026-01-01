نشر Warracker بنقرة واحدة.
نظام إدارة الضمان ذاتي الاستضافة لتتبع ضمانات المنتجات والإيصالات والمطالبات في مكان واحد.
اختر خطة VPS لـ Warracker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Warracker؟
Warracker هو تطبيق مفتوح المصدر لتتبع الضمانات يركز جميع ضمانات منتجاتك ومستندات الشراء وسجلات المطالبات في لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. بدلاً من البحث في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني أو خزائن الملفات أو جداول البيانات، تحصل على قاعدة بيانات قابلة للبحث مع تنبيهات انتهاء الصلاحية وتخزين المستندات وإمكانية وصول متعددة المستخدمين للفرق والأسر.
استضافة Warracker ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إيصالات الشراء ومسح الفواتير والأرقام التسلسلية للمنتجات تظل على بنية تحتية تتحكم فيها. مع إشعارات البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية الاستباقية عبر Apprise، تتلقى تحذيرات مسبقة قبل انتهاء صلاحية الضمانات حتى تتمكن من التصرف بينما لا يزال التغطية سارية.
الميزات الأساسية في Warracker
تنبيهات انتهاء الضمان
تلقي إشعارات البريد الإلكتروني وإشعارات الدفع عبر أكثر من 100 خدمة بما في ذلك تيليجرام، سلاك، وديسكورد قبل انتهاء صلاحية الضمانات.
تخزين المستندات
قم بتحميل وإرفاق الإيصالات والفواتير والأدلة مباشرة إلى كل سجل ضمان لاسترجاعها فورًا عند الحاجة.
تتبع دورة حياة المطالبات
إدارة مطالبات الضمان من البداية إلى النهاية مع تحديثات الحالة ورؤية كاملة عبر عملية المطالبات بأكملها.
بحث متقدم وتصفية
ابحث عن أي ضمان على الفور حسب اسم المنتج أو الرقم التسلسلي أو البائع أو العلامات المخصصة عبر كتالوجك بالكامل.
وصول متعدد المستخدمين
مشاركة سجلات الضمان عبر فريق أو أسرة مع أذونات قائمة على الأدوار وعناصر تحكم إدارة المسؤول.
استيراد وتصدير CSV
ترحيل سجلات الضمان الحالية من جداول البيانات عبر استيراد CSV وتصدير بياناتك في أي وقت لضمان قابلية النقل الكاملة.
لماذا تشغّل Warracker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.