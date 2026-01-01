نشر Damselfly بنقرة واحدة.
إدارة الصور المستندة إلى الخادم مع التعرف على الوجوه على الجهاز، واكتشاف الكائنات، والبحث في البيانات الوصفية بالنص الكامل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Damselfly؟
Damselfly هو تطبيق لإدارة الصور يعتمد على الخادم، ومصمم للمكتبات الكبيرة جدًا. يقوم بفهرسة مجلد صور رئيسي، وينشئ صورًا مصغرة في الخلفية، ويتيح لك البحث عبر علامات الكلمات الرئيسية IPTC، وأسماء المجلدات، وبيانات EXIF الوصفية، والوجوه، والكائنات المكتشفة من خلال واجهة مستخدم Blazor WebAssembly سريعة. يعمل التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات محليًا وبدون اتصال بالإنترنت، دون الاعتماد على أي خدمة SaaS.
يؤدي استضافة Damselfly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ ببيانات الصور الوصفية، ومتجهات الوجوه، وهيكل المكتبة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من خدمة صور عامة. تتعامل المنصة مع أكثر من 500,000 كتالوج صور بعمليات بحث تستغرق أقل من ثانية، وتدعم حسابات متعددة المستخدمين مع صلاحيات قائمة على الأدوار، وتتكامل مع عميل Damselfly لسطح المكتب لسير عمل التحرير المتزامن مع الكمبيوتر المحمول.
الميزات الأساسية في Damselfly
التعرف المحلي على الوجه
يقوم بتشغيل اكتشاف الوجه والتعرف عليه بالكامل على الخادم بدون الاعتماد على واجهة برمجة تطبيقات (API) لجهة خارجية، مع تجميع الصور حسب الأشخاص المعروفين لسير عمل التصفح حسب الشخص.
اكتشاف الكائنات
يحدد الكائنات والمشاهد وألوان الصور في مكتبتك بحيث تعيد عملية البحث عن "كلب" أو "شاطئ" صورًا مطابقة حتى بدون وضع علامات يدوية.
وسم الكلمات المفتاحية IPTC
تحديثات سريعة وغير مدمرة لكلمات EXIF/IPTC الرئيسية عبر ExifTool — لا يتم إعادة ترميز صور JPEG عند تغيير العلامات، مما يحافظ على الجودة الأصلية.
البحث في البيانات الوصفية بالنص الكامل
بحث في أقل من ثانية عبر مئات الآلاف من الصور حسب العلامة، المجلد، اسم الملف، الكاميرا، العدسة، النطاق الزمني، الاتجاه، والمزيد.
سلة التحديد
احفظ الصور من نتائج البحث في سلة دائمة، ثم قم بتنزيلها، أو تصديرها بعلامات مائية، أو مزامنتها مع سطح المكتب باستخدام عميل Damselfly.
لماذا تشغّل Damselfly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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