Damselfly هو تطبيق لإدارة الصور يعتمد على الخادم، ومصمم للمكتبات الكبيرة جدًا. يقوم بفهرسة مجلد صور رئيسي، وينشئ صورًا مصغرة في الخلفية، ويتيح لك البحث عبر علامات الكلمات الرئيسية IPTC، وأسماء المجلدات، وبيانات EXIF الوصفية، والوجوه، والكائنات المكتشفة من خلال واجهة مستخدم Blazor WebAssembly سريعة. يعمل التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات محليًا وبدون اتصال بالإنترنت، دون الاعتماد على أي خدمة SaaS.

يؤدي استضافة Damselfly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ ببيانات الصور الوصفية، ومتجهات الوجوه، وهيكل المكتبة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من خدمة صور عامة. تتعامل المنصة مع أكثر من 500,000 كتالوج صور بعمليات بحث تستغرق أقل من ثانية، وتدعم حسابات متعددة المستخدمين مع صلاحيات قائمة على الأدوار، وتتكامل مع عميل Damselfly لسطح المكتب لسير عمل التحرير المتزامن مع الكمبيوتر المحمول.