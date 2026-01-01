Dragonfly هو مخزن بيانات حديث في الذاكرة متوافق تمامًا مع واجهات برمجة تطبيقات Redis وMemcached، مما يعني أن أي تطبيق حالي يستخدم Redis يمكنه التحول إلى Dragonfly بتغيير سلسلة الاتصال فقط. تم بناؤه من الألف إلى الياء لوحدات المعالجة المركزية متعددة النوى باستخدام بنية thread-per-core ذات المشاركة المعدومة (shared-nothing)، ويقدم Dragonfly إنتاجية أكبر بما يصل إلى 25 ضعفًا من Redis على نفس الجهاز مع استخدام ذاكرة أقل بكثير لنفس مجموعة البيانات.

تمنح استضافة Dragonfly الذاتية تطبيقاتك ذاكرة تخزين مؤقتة ومخزن هياكل بيانات عالي الأداء دون تكاليف لكل عملية أو قيود على الاتصال. توفر وحدة تحكم الإدارة المدمجة عبر HTTP مقاييس الخادم وتشخيصاته التي يمكن الوصول إليها من أي متصفح، إلى جانب التوافق الكامل مع واجهة سطر أوامر Redis (Redis CLI) وكل مكتبة عميل Redis.