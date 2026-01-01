نشر دراجون فلاي بنقرة واحدة.
مخزن بيانات عالي الأداء ومتوافق مع Redis في الذاكرة، مصمم للأجهزة الحديثة لتقديم إنتاجية أكبر بما يصل إلى 25 ضعفًا من Redis.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dragonfly؟
Dragonfly هو مخزن بيانات حديث في الذاكرة متوافق تمامًا مع واجهات برمجة تطبيقات Redis وMemcached، مما يعني أن أي تطبيق حالي يستخدم Redis يمكنه التحول إلى Dragonfly بتغيير سلسلة الاتصال فقط. تم بناؤه من الألف إلى الياء لوحدات المعالجة المركزية متعددة النوى باستخدام بنية thread-per-core ذات المشاركة المعدومة (shared-nothing)، ويقدم Dragonfly إنتاجية أكبر بما يصل إلى 25 ضعفًا من Redis على نفس الجهاز مع استخدام ذاكرة أقل بكثير لنفس مجموعة البيانات.
تمنح استضافة Dragonfly الذاتية تطبيقاتك ذاكرة تخزين مؤقتة ومخزن هياكل بيانات عالي الأداء دون تكاليف لكل عملية أو قيود على الاتصال. توفر وحدة تحكم الإدارة المدمجة عبر HTTP مقاييس الخادم وتشخيصاته التي يمكن الوصول إليها من أي متصفح، إلى جانب التوافق الكامل مع واجهة سطر أوامر Redis (Redis CLI) وكل مكتبة عميل Redis.
الميزات الأساسية في Dragonfly
متوافق مع Redis API
استخدمه كبديل لـ Redis — أي تطبيق يستخدم مكتبة عميل Redis يعمل مع Dragonfly بمجرد تغيير سلسلة الاتصال.
25× إنتاجية Redis
بنية متعددة الخيوط لا تشارك أي شيء تشبع جميع أنوية وحدة المعالجة المركزية، مما يوفر ما يصل إلى 25 ضعفًا من العمليات في الثانية مقارنة بـ Redis أحادي الخيط على نفس الجهاز.
تقليل استخدام الذاكرة
تطبيقات هياكل البيانات المبتكرة تقلل من استهلاك الذاكرة بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بـ Redis لنفس مجموعة البيانات، مما يتيح لك تخزين المزيد من البيانات على خادم افتراضي خاص (VPS) أصغر.
وحدة تحكم المسؤول المدمجة
توفر واجهة إدارة HTTP على نفس المنفذ إحصائيات الخادم واستخدام الذاكرة وتشخيصات يمكن الوصول إليها مباشرة من المتصفح.
متوافق مع Memcached
يقبل أوامر بروتوكول Memcached النصية بالإضافة إلى أوامر Redis، مما يجعله بديلاً مباشرًا لكلا نظامي التخزين المؤقت في آن واحد.
لماذا تشغّل Dragonfly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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