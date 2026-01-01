نشر GitLab بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة DevOps مفتوحة المصدر ومتكاملة تجمع بين استضافة Git وخطوط أنابيب CI/CD وإدارة المشاريع في تطبيق واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GitLab؟
GitLab Community Edition هو منصة DevOps متكاملة تجمع بين استضافة مستودعات Git، وأتمتة CI/CD، وتتبع المشكلات، ومراجعة الكود، وسجل الحاويات في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا. يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة متعددة ويوفر للفرق منصة كاملة لدورة حياة تطوير البرمجيات تحت سيطرة تنظيمية كاملة.
استضافة GitLab ذاتيًا تلغي تسعير كل مستخدم وتحافظ على الكود المصدري، وأسرار CI/CD، ونتائج الفحص الأمني على البنية التحتية التي تمتلكها. ملاحظة: يستغرق التشغيل الأولي من 3 إلى 10 دقائق حيث يتم تهيئة جميع الخدمات الداخلية — أخطاء 502 خلال هذه الفترة طبيعية. يوصى بحد أدنى 2 من أنوية المعالج و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لعمليات النشر للفرق الصغيرة.
الميزات الأساسية في GitLab
مسارات CI/CD مدمجة
تقوم مشغلات خطوط الأنابيب المتكاملة بأتمتة الاختبارات، وبناء صور Docker، وعمليات النشر دون الاعتماد على Jenkins أو خدمات CI الخارجية.
سجل الحاويات
قم بتخزين وإدارة صور Docker مباشرةً بجانب التعليمات البرمجية الخاصة بك في سجل حاويات خاص مدمج.
سير عمل طلبات الدمج
مراجعة الكود مع التعليقات المضمنة، وقواعد الموافقة، وقوالب طلبات الدمج تحافظ على بوابات الجودة قائمة لكل تغيير.
فحص أمني
يحدد SAST المدمج، وفحص التبعيات، واكتشاف الأسرار نقاط الضعف قبل وصول الكود إلى مرحلة الإنتاج.
تتبع المشكلات والتخطيط
تتيح اللوحات والمراحل الرئيسية والتسميات وخرائط الطريق للفرق تخطيط العمل وتتبعه في نفس المنصة التي يتواجد فيها الكود.
لماذا تشغّل GitLab على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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