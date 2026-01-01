GitLab Community Edition هو منصة DevOps متكاملة تجمع بين استضافة مستودعات Git، وأتمتة CI/CD، وتتبع المشكلات، ومراجعة الكود، وسجل الحاويات في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا. يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة متعددة ويوفر للفرق منصة كاملة لدورة حياة تطوير البرمجيات تحت سيطرة تنظيمية كاملة.

استضافة GitLab ذاتيًا تلغي تسعير كل مستخدم وتحافظ على الكود المصدري، وأسرار CI/CD، ونتائج الفحص الأمني على البنية التحتية التي تمتلكها. ملاحظة: يستغرق التشغيل الأولي من 3 إلى 10 دقائق حيث يتم تهيئة جميع الخدمات الداخلية — أخطاء 502 خلال هذه الفترة طبيعية. يوصى بحد أدنى 2 من أنوية المعالج و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لعمليات النشر للفرق الصغيرة.