Many Notes هو تطبيق تدوين ملاحظات Markdown ذاتي الاستضافة يتيح لك تنظيم أفكارك في خزائن — حاويات مرنة تحافظ على الملفات ذات الصلة معًا أو منفصلة، حسب طريقة عملك المفضلة. يتم تخزين الملاحظات في قاعدة بيانات وعلى نظام الملفات، مما يمنحك ملكية كاملة وقابلية نقل لمحتواك دون التقيد بأي تنسيق احتكاري.

بالإضافة إلى تدوين الملاحظات الأساسي، يدعم Many Notes مستخدمين متعددين مع المصادقة، ومشاركة الخزائن للتعاون الجماعي، والبث في الوقت الفعلي، والروابط الخلفية والعلامات لربط الملاحظات ذات الصلة، وبحث نصي كامل وسريع مدعوم من Typesense. تسجيل الدخول عبر OAuth من خلال GitHub وGoogle وGitLab ومقدمي الخدمات الآخرين يجعل إدارة الوصول مرنة للأفراد والفرق على حد سواء.