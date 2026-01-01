نشر Many Notes بنقرة واحدة.
تطبيق لتدوين الملاحظات مفتوح المصدر باستخدام Markdown، مع خزائن، والبحث عن النص الكامل، والتعاون متعدد المستخدمين.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Many Notes؟
Many Notes هو تطبيق تدوين ملاحظات Markdown ذاتي الاستضافة يتيح لك تنظيم أفكارك في خزائن — حاويات مرنة تحافظ على الملفات ذات الصلة معًا أو منفصلة، حسب طريقة عملك المفضلة. يتم تخزين الملاحظات في قاعدة بيانات وعلى نظام الملفات، مما يمنحك ملكية كاملة وقابلية نقل لمحتواك دون التقيد بأي تنسيق احتكاري.
بالإضافة إلى تدوين الملاحظات الأساسي، يدعم Many Notes مستخدمين متعددين مع المصادقة، ومشاركة الخزائن للتعاون الجماعي، والبث في الوقت الفعلي، والروابط الخلفية والعلامات لربط الملاحظات ذات الصلة، وبحث نصي كامل وسريع مدعوم من Typesense. تسجيل الدخول عبر OAuth من خلال GitHub وGoogle وGitLab ومقدمي الخدمات الآخرين يجعل إدارة الوصول مرنة للأفراد والفرق على حد سواء.
الميزات الأساسية في Many Notes
تنظيم الخزنة
قم بتجميع الملاحظات في خزائن منفصلة أو احتفظ بكل شيء في خزانة واحدة — كل خزانة هي دليل محمول يمنحك تحكمًا كاملاً في بنية ملفاتك.
بحث بالنص الكامل
بحث سريع ومتسامح مع الأخطاء الإملائية مدعوم من Typesense يتيح لك العثور على أي ملاحظة على الفور عبر جميع خزائنك.
التعاون متعدد المستخدمين
ادعُ مستخدمين آخرين مسجلين للوصول إلى خزائنك والتعاون في الملاحظات في الوقت الفعلي مع واجهات التحديث المباشر.
دعم تسجيل الدخول عبر OAuth
المصادقة باستخدام GitHub و Google و GitLab و Azure و Slack ومقدمي OAuth الآخرين لإدارة وصول مرنة وخالية من كلمة المرور.
محرر ماركداون غني
محرر متقدم مع الحفظ التلقائي والقوالب والروابط الخلفية والعلامات وتصدير PDF يحافظ على سير عمل كتابتك دون انقطاع.
تطبيق ويب تقدمي
ثبّت Many Notes كتطبيق ويب تقدمي (PWA) لتجربة شبيهة بالتطبيقات الأصلية على أجهزة سطح المكتب والهواتف المحمولة، بما في ذلك التنقل دون اتصال بالإنترنت.
لماذا تشغّل Many Notes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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