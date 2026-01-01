SnappyMail هو عميل بريد ويب حديث وخفيف الوزن يتيح لك الوصول إلى أي حساب بريد إلكتروني IMAP من خلال واجهة متصفح نظيفة. إنه نسخة مطورة ومُصانة من RainLoop، أعيد بناؤها لتحسين الأداء — حمولة JavaScript أصغر بنسبة 66% تقريبًا من الأصل، مما يعني أوقات تحميل أسرع حتى على الاتصالات البطيئة. يدعم SnappyMail حسابات IMAP متعددة، وتشفير PGP، وفلاتر بريد Sieve، والوضع الداكن، والتنقل الكامل بلوحة المفاتيح.

استضافة SnappyMail ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع عميل بريد خاص يعتمد على المتصفح على بنيتك التحتية الخاصة دون أي قياس عن بعد من طرف ثالث، ولا إعلانات، ولا يتطلب حسابًا من خدمة خارجية. يتم تخزين بيانات اعتماد بريدك الإلكتروني على خادمك فقط ويتم نقلها فقط بين خادمك الافتراضي الخاص ومزود بريدك الحالي.