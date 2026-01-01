نشر SnappyMail بنقرة واحدة.
عميل بريد ويب خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني IMAP من أي متصفح، بدون تتبع أو إعلانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SnappyMail؟
SnappyMail هو عميل بريد ويب حديث وخفيف الوزن يتيح لك الوصول إلى أي حساب بريد إلكتروني IMAP من خلال واجهة متصفح نظيفة. إنه نسخة مطورة ومُصانة من RainLoop، أعيد بناؤها لتحسين الأداء — حمولة JavaScript أصغر بنسبة 66% تقريبًا من الأصل، مما يعني أوقات تحميل أسرع حتى على الاتصالات البطيئة. يدعم SnappyMail حسابات IMAP متعددة، وتشفير PGP، وفلاتر بريد Sieve، والوضع الداكن، والتنقل الكامل بلوحة المفاتيح.
استضافة SnappyMail ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع عميل بريد خاص يعتمد على المتصفح على بنيتك التحتية الخاصة دون أي قياس عن بعد من طرف ثالث، ولا إعلانات، ولا يتطلب حسابًا من خدمة خارجية. يتم تخزين بيانات اعتماد بريدك الإلكتروني على خادمك فقط ويتم نقلها فقط بين خادمك الافتراضي الخاص ومزود بريدك الحالي.
الميزات الأساسية في SnappyMail
حسابات IMAP متعددة
اتصل وقم بالتبديل بين أي عدد من حسابات IMAP من جلسة SnappyMail واحدة، بما في ذلك Gmail، وOutlook، وFastmail، أو خوادم البريد المستضافة ذاتيًا.
PGP التشفير
قم بإنشاء وقراءة رسائل مشفرة بتقنية PGP مباشرة في المتصفح دون تثبيت إضافة لعميل البريد أو إدارة المفاتيح خارج الواجهة.
محرر فلتر Sieve
اكتب وقم بإدارة قواعد تصفية البريد Sieve من جانب الخادم مباشرة في SnappyMail، مما يؤدي إلى أتمتة فرز المجلدات ومعالجة الرسائل دون الحاجة إلى قواعد من جانب العميل.
لا تتبع أو إعلانات
SnappyMail لا يحتوي على تحليلات، ولا أزرار وسائل تواصل اجتماعي، ولا نصوص برمجية لطرف ثالث — يبقى محتوى البريد والبيانات الوصفية بالكامل ضمن بنيتك التحتية.
الوضع الداكن والقوالب
يتيح الوضع الداكن المدمج وخيارات السمات المتعددة للمستخدمين تخصيص الواجهة دون الحاجة إلى إضافات المتصفح أو تجاوزات CSS المخصصة.
لماذا تشغّل SnappyMail على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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