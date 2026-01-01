نشر SENAITE LIMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة معلومات المختبرات مفتوح المصدر يغطي سير العمل التحليلي الكامل من استلام العينات إلى نشر التقارير.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SENAITE LIMS؟
SENAITE هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة معلومات المختبرات (LIMS) مبني على خادم تطبيقات Plone ويستخدمه مختبرات التشخيص، والبنوك الحيوية، ومراكز الأبحاث، وبرامج الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. يدير دورة الحياة التحليلية الكاملة بما في ذلك تسجيل العينات، وتخطيط أوراق العمل، وإدخال النتائج، والتحقق، والنشر، وتوليد الشهادات.
يؤدي استضافة SENAITE ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الحفاظ على بيانات المختبر الحساسة، وتكاملات الأجهزة، وسجلات المرضى تحت السيطرة التنظيمية المباشرة. لا توجد رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا يوجد احتكار للموردين، ويتوفر وصول كامل إلى الكود المصدري للمراجعة والتخصيص وأعمال الامتثال التنظيمي مثل اعتماد ISO/IEC 17025.
الميزات الأساسية في SENAITE LIMS
سير العمل التحليلي
إدارة العينات، وأوراق العمل، والتحليلات، والتحقق، والنشر من خلال آلة حالة قابلة للتكوين مصممة لعمليات المختبر.
تكامل الأجهزة
استورد النتائج مباشرة من الأجهزة المخبرية عبر الواجهات المدمجة، مما يلغي أخطاء النسخ اليدوي.
إمكانية تتبع التدقيق
كل تغيير في سجل إلكتروني ينشئ لقطة غير قابلة للتغيير مع التقاط المستخدم وعنوان IP والطابع الزمني تلقائيًا.
جاهز لمعيار ISO 17025
تدعم ضوابط العمليات، والأذونات المستندة إلى الأدوار، والتوقيعات الإلكترونية المختبرات التي تسعى للحصول على اعتماد ISO/IEC 17025.
REST JSON API
ربط لوحات المعلومات الخارجية، وأدوات ذكاء الأعمال، وبوابات المرضى بـ SENAITE عبر واجهة برمجة التطبيقات المدمجة REST JSON.
إضافات قابلة للتوسيع
توسيع الوظائف باستخدام إضافات رسمية للتخزين، وإدارة المرضى، ومختبرات الإحالة، وتقارير الانطباع.
لماذا تشغّل SENAITE LIMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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