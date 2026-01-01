SENAITE هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة معلومات المختبرات (LIMS) مبني على خادم تطبيقات Plone ويستخدمه مختبرات التشخيص، والبنوك الحيوية، ومراكز الأبحاث، وبرامج الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. يدير دورة الحياة التحليلية الكاملة بما في ذلك تسجيل العينات، وتخطيط أوراق العمل، وإدخال النتائج، والتحقق، والنشر، وتوليد الشهادات.

يؤدي استضافة SENAITE ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الحفاظ على بيانات المختبر الحساسة، وتكاملات الأجهزة، وسجلات المرضى تحت السيطرة التنظيمية المباشرة. لا توجد رسوم ترخيص لكل مستخدم، ولا يوجد احتكار للموردين، ويتوفر وصول كامل إلى الكود المصدري للمراجعة والتخصيص وأعمال الامتثال التنظيمي مثل اعتماد ISO/IEC 17025.