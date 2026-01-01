نشر Chartbrew بنقرة واحدة.
منصة إعداد تقارير مفتوحة المصدر تحول بيانات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وSQL وNoSQL إلى لوحات معلومات مباشرة بمساعدة مساعد ذكاء اصطناعي.
اختر خطة VPS لـ Chartbrew
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Chartbrew؟
Chartbrew هي منصة تحليلات وتقارير مفتوحة المصدر مصممة للفرق التي تحتاج إلى دمج البيانات من مصادر متعددة في لوحة تحكم حية واحدة. تتصل مباشرة بواجهات برمجة تطبيقات REST و PostgreSQL و MySQL و MongoDB و Firestore و Google Analytics والعديد من أدوات SaaS، ثم تعرض الرسوم البيانية التي يتم تحديثها بانتظام دون الحاجة إلى خدمات ETL خارجية.
استضافة Chartbrew ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مفاتيح API ونتائج الاستعلامات وبيانات العملاء داخل بيئتك، ويزيل تسعير المقعد الواحد على لوحات المعلومات المشتركة، ويمنحك تحكمًا كاملاً في كيفية جدولة التقارير وتضمينها ومشاركتها مع العملاء أو أصحاب المصلحة.
الميزات الأساسية في Chartbrew
موصلات متعددة المصادر
سحب البيانات من واجهات برمجة تطبيقات REST وPostgreSQL وMySQL وMongoDB وFirestore وأدوات SaaS الشائعة في عرض لوحة تحكم واحدة.
مساعد مخطط AI
صف الرسم البياني الذي تريده باللغة الإنجليزية الواضحة ودع الذكاء الاصطناعي المدمج ينشئ الاستعلام والتصور لك.
التقارير المجدولة
تحديث مجموعات البيانات بجدول زمني كرون وإرسال لقطات عبر البريد الإلكتروني أو Slack حتى يحصل أصحاب المصلحة على أرقام محدثة دون الحاجة لتسجيل الدخول.
لوحات معلومات قابلة للتضمين
شارك روابط عامة للقراءة فقط أو قم بتضمين الرسوم البيانية مباشرة في بوابات العملاء والشبكات الداخلية والتطبيقات الخارجية عبر إطارات iframe.
تعاون الفريق
ادعُ زملاء الفريق مع أذونات قائمة على الأدوار لإنشاء لوحات المعلومات ومراجعتها والتعليق عليها معًا.
لماذا تشغّل Chartbrew على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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