نشر LNbits بنقرة واحدة.
محفظة لايتنينج ونظام حسابات مفتوح المصدر مع أوعية الإكراميات، وبوابات الدفع، وأزرار التبرع، والاشتراكات للمبدعين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LNbits؟
LNbits هو نظام محفظة وحسابات مجاني ومفتوح المصدر لشبكة Bitcoin Lightning يحول أي واجهة خلفية متوافقة مع Lightning إلى منصة متعددة المستخدمين. بدلاً من تشغيل محفظة عقدة واحدة، يتيح لك LNbits توفير محافظ فرعية غير محدودة، لكل منها مفاتيح API ورصيد وضوابط وصول خاصة بها — مثالي للمبدعين والمجتمعات والشركات والمطورين الذين يرغبون في إصدار حسابات Lightning دون التخلي عن حضانة العقدة الأساسية.
تأتي بنية المكونات الإضافية القابلة للتوسيع مع العشرات من الإضافات الجاهزة التي تغطي صناديق الإكراميات، وجدران الدفع، ومحطات نقاط البيع، والاشتراكات، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، والمزيد. تتيح لك استضافة LNbits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقنوات Lightning وبيانات الدفع وعلاقات العملاء تحت سيطرتك الكاملة دون الحاجة إلى وصي طرف ثالث أو رسوم لكل معاملة.
الميزات الأساسية في LNbits
حسابات متعددة المحافظ
توفير محافظ فرعية غير محدودة فوق واجهة خلفية واحدة لـ Lightning، لكل منها رصيدها الخاص ومفاتيح REST API وسجل معاملات معزول.
صناديق الإكراميات وجدران الدفع
تتيح الإضافات المدمجة للمبدعين إضافة صناديق الإكراميات وأزرار التبرع والروابط المدفوعة ومستويات الاشتراك دون الحاجة لكتابة كود دفع مخصص.
مصادر تمويل قابلة للتوصيل
اتصل بـ LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC، والعديد غيرها — قم بتبديل الواجهات الخلفية من واجهة المستخدم الإدارية دون إعادة النشر.
سوق الإضافات
تثبيت إضافات المجتمع لمحطات نقاط البيع، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، وألعاب اليانصيب، وبطاقات الهدايا، وعشرات غيرها مباشرة من واجهة المستخدم.
واجهة برمجة تطبيقات REST للمطورين
تعرض كل محفظة واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة وواجهة WebSocket بحيث يمكن للتطبيقات إصدار الفواتير والتحقق من الأرصدة وتلقي أحداث الدفع برمجياً.
التحكم الذاتي
قم بتشغيل النظام بأكمله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وعقدة Lightning الخاصة بك — لا يحتفظ أي وصي طرف ثالث بالأموال ولا تنطبق أي رسوم منصة لكل معاملة.
لماذا تشغّل LNbits على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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