LNbits هو نظام محفظة وحسابات مجاني ومفتوح المصدر لشبكة Bitcoin Lightning يحول أي واجهة خلفية متوافقة مع Lightning إلى منصة متعددة المستخدمين. بدلاً من تشغيل محفظة عقدة واحدة، يتيح لك LNbits توفير محافظ فرعية غير محدودة، لكل منها مفاتيح API ورصيد وضوابط وصول خاصة بها — مثالي للمبدعين والمجتمعات والشركات والمطورين الذين يرغبون في إصدار حسابات Lightning دون التخلي عن حضانة العقدة الأساسية.

تأتي بنية المكونات الإضافية القابلة للتوسيع مع العشرات من الإضافات الجاهزة التي تغطي صناديق الإكراميات، وجدران الدفع، ومحطات نقاط البيع، والاشتراكات، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، والمزيد. تتيح لك استضافة LNbits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقنوات Lightning وبيانات الدفع وعلاقات العملاء تحت سيطرتك الكاملة دون الحاجة إلى وصي طرف ثالث أو رسوم لكل معاملة.