خصم يصل إلى 68% على LNbits

نشر LNbits بنقرة واحدة.

محفظة لايتنينج ونظام حسابات مفتوح المصدر مع أوعية الإكراميات، وبوابات الدفع، وأزرار التبرع، والاشتراكات للمبدعين.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر LNbits بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ LNbits

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LNbits؟

LNbits هو نظام محفظة وحسابات مجاني ومفتوح المصدر لشبكة Bitcoin Lightning يحول أي واجهة خلفية متوافقة مع Lightning إلى منصة متعددة المستخدمين. بدلاً من تشغيل محفظة عقدة واحدة، يتيح لك LNbits توفير محافظ فرعية غير محدودة، لكل منها مفاتيح API ورصيد وضوابط وصول خاصة بها — مثالي للمبدعين والمجتمعات والشركات والمطورين الذين يرغبون في إصدار حسابات Lightning دون التخلي عن حضانة العقدة الأساسية.

تأتي بنية المكونات الإضافية القابلة للتوسيع مع العشرات من الإضافات الجاهزة التي تغطي صناديق الإكراميات، وجدران الدفع، ومحطات نقاط البيع، والاشتراكات، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، والمزيد. تتيح لك استضافة LNbits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بقنوات Lightning وبيانات الدفع وعلاقات العملاء تحت سيطرتك الكاملة دون الحاجة إلى وصي طرف ثالث أو رسوم لكل معاملة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في LNbits

حسابات متعددة المحافظ

توفير محافظ فرعية غير محدودة فوق واجهة خلفية واحدة لـ Lightning، لكل منها رصيدها الخاص ومفاتيح REST API وسجل معاملات معزول.

صناديق الإكراميات وجدران الدفع

تتيح الإضافات المدمجة للمبدعين إضافة صناديق الإكراميات وأزرار التبرع والروابط المدفوعة ومستويات الاشتراك دون الحاجة لكتابة كود دفع مخصص.

مصادر تمويل قابلة للتوصيل

اتصل بـ LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC، والعديد غيرها — قم بتبديل الواجهات الخلفية من واجهة المستخدم الإدارية دون إعادة النشر.

سوق الإضافات

تثبيت إضافات المجتمع لمحطات نقاط البيع، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، وألعاب اليانصيب، وبطاقات الهدايا، وعشرات غيرها مباشرة من واجهة المستخدم.

واجهة برمجة تطبيقات REST للمطورين

تعرض كل محفظة واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة وواجهة WebSocket بحيث يمكن للتطبيقات إصدار الفواتير والتحقق من الأرصدة وتلقي أحداث الدفع برمجياً.

التحكم الذاتي

قم بتشغيل النظام بأكمله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وعقدة Lightning الخاصة بك — لا يحتفظ أي وصي طرف ثالث بالأموال ولا تنطبق أي رسوم منصة لكل معاملة.

لماذا تشغّل LNbits على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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