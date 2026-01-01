نشر Relaticle بنقرة واحدة.
نظام إدارة علاقات العملاء مفتوح المصدر مع دعم وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج، و30 أداة MCP، وواجهة برمجة تطبيقات REST لأتمتة سير عمل العملاء.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Relaticle؟
Relaticle هي منصة CRM مستضافة ذاتيًا مبنية بدعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي في جوهرها. تدير جهات الاتصال والشركات ومسارات المبيعات من خلال واجهة حديثة مدعومة بـ Filament، بينما تعرض 30 أداة لبروتوكول سياق النموذج تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي قراءة وكتابة بيانات CRM مباشرةً — دون الحاجة إلى استخلاص البيانات من واجهة المستخدم أو الاعتماد على عمليات تكامل هشة.
على عكس أنظمة CRM التقليدية التي تضيف الذكاء الاصطناعي كفكرة لاحقة، تم تصميم Relaticle من الألف إلى الياء لتشغيل كل من البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال نفس نموذج البيانات. يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST وصولاً برمجيًا كاملاً، ويتولى عامل خلفية Laravel Horizon معالجة عمليات الاستيراد والإشعارات والأتمتة المجدولة. تظل جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Relaticle
دعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي
30 أداة مدمجة لبروتوكول سياق النموذج تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنشاء جهات اتصال، وتحديث مسارات العمل، والاستعلام عن بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) مباشرةً دون الحاجة إلى عمليات تكامل مخصصة.
جهات الاتصال والمسارات
إدارة جهات الاتصال، الشركات، الصفقات، ومسارات المبيعات في نظام CRM منظم مصمم للفرق التي تحتاج إلى سجل موثوق لكل علاقة عميل.
Full REST API
تعرض واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة جميع كائنات CRM لبرامج الأتمتة النصية وعمليات التكامل مع جهات خارجية وتقارير مخصصة دون الحاجة إلى الوصول إلى واجهة الويب.
معالجة المهام في الخلفية
يعالج Laravel Horizon الوظائف المدرجة في قائمة الانتظار لعمليات الاستيراد والإشعارات والمهام المجدولة دون حظر واجهة الويب أثناء العمليات المكثفة.
OAuth تسجيل الدخول الاجتماعي
يسجل أعضاء الفريق الدخول باستخدام حسابات GitHub أو Google، مما يلغي الحاجة إلى إدارة مجموعة منفصلة من بيانات الاعتماد لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
لماذا تشغّل Relaticle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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