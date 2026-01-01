خصم يصل إلى 68% على Relaticle

نشر Relaticle بنقرة واحدة.

نظام إدارة علاقات العملاء مفتوح المصدر مع دعم وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج، و30 أداة MCP، وواجهة برمجة تطبيقات REST لأتمتة سير عمل العملاء.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Relaticle بنقرة واحدة.

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879
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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
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KVM 2
1,119
419/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Relaticle؟

Relaticle هي منصة CRM مستضافة ذاتيًا مبنية بدعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي في جوهرها. تدير جهات الاتصال والشركات ومسارات المبيعات من خلال واجهة حديثة مدعومة بـ Filament، بينما تعرض 30 أداة لبروتوكول سياق النموذج تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي قراءة وكتابة بيانات CRM مباشرةً — دون الحاجة إلى استخلاص البيانات من واجهة المستخدم أو الاعتماد على عمليات تكامل هشة.

على عكس أنظمة CRM التقليدية التي تضيف الذكاء الاصطناعي كفكرة لاحقة، تم تصميم Relaticle من الألف إلى الياء لتشغيل كل من البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال نفس نموذج البيانات. يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST وصولاً برمجيًا كاملاً، ويتولى عامل خلفية Laravel Horizon معالجة عمليات الاستيراد والإشعارات والأتمتة المجدولة. تظل جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Relaticle

دعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي

30 أداة مدمجة لبروتوكول سياق النموذج تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنشاء جهات اتصال، وتحديث مسارات العمل، والاستعلام عن بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) مباشرةً دون الحاجة إلى عمليات تكامل مخصصة.

جهات الاتصال والمسارات

إدارة جهات الاتصال، الشركات، الصفقات، ومسارات المبيعات في نظام CRM منظم مصمم للفرق التي تحتاج إلى سجل موثوق لكل علاقة عميل.

Full REST API

تعرض واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة جميع كائنات CRM لبرامج الأتمتة النصية وعمليات التكامل مع جهات خارجية وتقارير مخصصة دون الحاجة إلى الوصول إلى واجهة الويب.

معالجة المهام في الخلفية

يعالج Laravel Horizon الوظائف المدرجة في قائمة الانتظار لعمليات الاستيراد والإشعارات والمهام المجدولة دون حظر واجهة الويب أثناء العمليات المكثفة.

OAuth تسجيل الدخول الاجتماعي

يسجل أعضاء الفريق الدخول باستخدام حسابات GitHub أو Google، مما يلغي الحاجة إلى إدارة مجموعة منفصلة من بيانات الاعتماد لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

لماذا تشغّل Relaticle على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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