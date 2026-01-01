Relaticle هي منصة CRM مستضافة ذاتيًا مبنية بدعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي في جوهرها. تدير جهات الاتصال والشركات ومسارات المبيعات من خلال واجهة حديثة مدعومة بـ Filament، بينما تعرض 30 أداة لبروتوكول سياق النموذج تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي قراءة وكتابة بيانات CRM مباشرةً — دون الحاجة إلى استخلاص البيانات من واجهة المستخدم أو الاعتماد على عمليات تكامل هشة.

على عكس أنظمة CRM التقليدية التي تضيف الذكاء الاصطناعي كفكرة لاحقة، تم تصميم Relaticle من الألف إلى الياء لتشغيل كل من البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال نفس نموذج البيانات. يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST وصولاً برمجيًا كاملاً، ويتولى عامل خلفية Laravel Horizon معالجة عمليات الاستيراد والإشعارات والأتمتة المجدولة. تظل جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.