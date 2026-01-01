Meteroid هو منصة فوترة مفتوحة المصدر مصممة لشركات SaaS الحديثة التي تحتاج إلى تحكم كامل في كيفية تسعير عملائها وقياس استخدامهم وفوترتهم. تتعامل المنصة مع الاشتراكات، والتسعير القائم على الاستخدام، والخطط الهجينة، والتجارب المجانية، والقسائم، وحقوق الأقدمية من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) وواجهة مستخدم إدارية (UI) واحدة، مما يلغي الحاجة إلى تجميع Stripe Billing، وخدمة قياس الاستخدام، وطبقة فوترة مطورة داخليًا.

تُبقي استضافة Meteroid ذاتيًا بيانات العملاء ومنطق التسعير وسجلات الإيرادات داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون رسوم لكل حدث من بائعي الفوترة الخارجيين. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL و ClickHouse لتحليلات القياس عالية الحجم، و Redpanda لتدفق الأحداث.