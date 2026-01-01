نشر Meteroid بنقرة واحدة.
بنية تحتية مفتوحة المصدر للتسعير والفوترة لخدمات SaaS — الاشتراكات، والقياس على أساس الاستخدام، وإعداد الفواتير، وتحليلات الإيرادات.
اختر خطة VPS لـ Meteroid
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Meteroid؟
Meteroid هو منصة فوترة مفتوحة المصدر مصممة لشركات SaaS الحديثة التي تحتاج إلى تحكم كامل في كيفية تسعير عملائها وقياس استخدامهم وفوترتهم. تتعامل المنصة مع الاشتراكات، والتسعير القائم على الاستخدام، والخطط الهجينة، والتجارب المجانية، والقسائم، وحقوق الأقدمية من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) وواجهة مستخدم إدارية (UI) واحدة، مما يلغي الحاجة إلى تجميع Stripe Billing، وخدمة قياس الاستخدام، وطبقة فوترة مطورة داخليًا.
تُبقي استضافة Meteroid ذاتيًا بيانات العملاء ومنطق التسعير وسجلات الإيرادات داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون رسوم لكل حدث من بائعي الفوترة الخارجيين. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL و ClickHouse لتحليلات القياس عالية الحجم، و Redpanda لتدفق الأحداث.
الميزات الأساسية في Meteroid
إدارة الاشتراكات
إدارة الخطط المتكررة، والتجارب المجانية، والترقيات، والتخفيضات، والتسعير القديم من خلال واجهة مستخدم إدارية واحدة وواجهة برمجة تطبيقات REST.
القياس القائم على الاستخدام
دفق أحداث المنتج إلى ClickHouse وفوتر على الأبعاد المقاسة مثل مكالمات API، أو المقاعد، أو التخزين مع استيعاب في أقل من ثانية.
الفواتير الآلية
إنشاء فواتير دقيقة بالتناسب في كل دورة فوترة وتسليمها عبر الويب هوكس أو معالجات الدفع النهائية.
نماذج التسعير الهجينة
اجمع الرسوم الثابتة، ورسوم كل مقعد، والاستخدام المتدرج، والبنود لمرة واحدة في نفس الخطة دون الحاجة إلى كود فوترة مخصص.
تحليلات العائد الماليّ
تتبع MRR، والتسرب، والتوسع، واحتفاظ الفوج باستخدام لوحات معلومات مدمجة مدعومة ببيانات الفواتير المباشرة الخاصة بك.
واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC المفتوحة
ادمج Meteroid في منتجك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC من الدرجة الأولى وتجنب الارتباط بمورد فواتير مغلق.
لماذا تشغّل Meteroid على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.